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Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни
Жительница Великобритании Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб. Историю девушки опубликовал... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T17:30
великобритания
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60
великобритания, еда, в мире

Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни

17:14 08.08.2020 (обновлено: 17:30 08.08.2020)
17523
© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
© Fotolia / lisa870
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб. Историю девушки опубликовал портал Comic Sands.
Отмечается, что симптомы начали появляться у британки еще в возрасте трех лет. Она начала отказываться от еды, но медики считали, что девочка просто привередлива. Позже фобия начала развиваться, и в школе у Иззи возникли проблемы с социализацией, так как она не могла питаться вместе со сверстниками.
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"Я чувствовала, что раздражаю всех", — призналась она.
Девушка отметила, что наибольший страх у нее вызывала курица. Она также рассказала, что врачи предлагали ей "просто начать есть", не понимая, что именно с ней происходит.
Как оказалось, Иззи страдала расстройством избирательного питания, при котором человека может пугать еда в зависимости от ее запаха, текстуры или цвета. Избавиться от болезни, по ее словам, помог терапевт-гипнолог, после двухчасового сеанса с которым девушка сразу смогла съесть бутерброд с курицей и йогурт.
"Я ела ананас и плакала посреди улицы", — поделилась британка.
Она отметила, что избавление от фобии стало праздником для ее семьи.
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93863813834
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