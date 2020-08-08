https://ria.ru/20200808/1575532424.html
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни
Жительница Великобритании Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб. Историю девушки опубликовал... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T17:14
2020-08-08T17:30
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, еда, в мире
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Жительница Великобритании
Иззи Коул страдала необычным расстройством, из-за которого многие годы могла есть только чипсы и хлеб. Историю девушки опубликовал портал Comic Sands
.
Отмечается, что симптомы начали появляться у британки еще в возрасте трех лет. Она начала отказываться от еды, но медики считали, что девочка просто привередлива. Позже фобия начала развиваться, и в школе у Иззи возникли проблемы с социализацией, так как она не могла питаться вместе со сверстниками.
"Я чувствовала, что раздражаю всех", — призналась она.
Девушка отметила, что наибольший страх у нее вызывала курица. Она также рассказала, что врачи предлагали ей "просто начать есть", не понимая, что именно с ней происходит.
Как оказалось, Иззи страдала расстройством избирательного питания, при котором человека может пугать еда в зависимости от ее запаха, текстуры или цвета. Избавиться от болезни, по ее словам, помог терапевт-гипнолог, после двухчасового сеанса с которым девушка сразу смогла съесть бутерброд с курицей и йогурт.
"Я ела ананас и плакала посреди улицы", — поделилась британка.
Она отметила, что избавление от фобии стало праздником для ее семьи.