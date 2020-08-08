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Названо неожиданное последствие головокружения
Головокружение после подъема на ноги может быть признаком появления деменции в пожилом возрасте, считают ученые из Университета Калифорнии. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T19:16
сша
наука
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сша, наука

Названо неожиданное последствие головокружения

17:13 08.08.2020 (обновлено: 19:16 08.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Головокружение после подъема на ноги может быть признаком появления деменции в пожилом возрасте, считают ученые из Университета Калифорнии.
В исследовании, о котором рассказало издание Daily Mail, приняло участие более 2000 человек в возрасте от 12 до 70 лет, за которыми наблюдали на протяжении более десяти лет. Специалисты пришли к выводу, что у пациентов с низким систолическим давлением, которое часто является причиной головокружения, риск развития деменции почти на 40 процентов выше.
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По мнению ученых, именно нехватка притока крови к мозгу провоцирует ухудшение когнитивных функций.
Как отмечается в статье, с возрастом крупные кровеносные сосуды теряют гибкость, из-за чего возникают проблемы с давлением. В результате у пожилых людей может развиться ортостатическая гипотензия — чрезмерное снижение артериального давления при принятии вертикального положения. С ней сталкиваются пять процентов людей в возрасте старше 50 лет и 20 процентов людей старше 70 лет.
Именно эта болезнь, по мнению ученых, увеличивает риск развития деменции.
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