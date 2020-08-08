Названо неожиданное последствие головокружения

Как отмечается в статье, с возрастом крупные кровеносные сосуды теряют гибкость, из-за чего возникают проблемы с давлением. В результате у пожилых людей может развиться ортостатическая гипотензия — чрезмерное снижение артериального давления при принятии вертикального положения. С ней сталкиваются пять процентов людей в возрасте старше 50 лет и 20 процентов людей старше 70 лет.