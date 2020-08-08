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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575532110.html
Мариинка отменила репетиции из-за подозрений на COVID у артистов
Мариинский театр в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости об отстранении от работы нескольких артистов балетной труппы из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Они... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
большой театр
мариинский театр
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152107/65/1521076587_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_1ffba8b46082faf7a1d8dfaa5a2db05b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, большой театр, мариинский театр

Мариинка отменила репетиции из-за подозрений на COVID у артистов

17:07 08.08.2020 (обновлено: 20:39 08.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМариинский театр в Санкт-Петербурге
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мариинский театр в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости об отстранении от работы нескольких артистов балетной труппы из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Они также прошли внеплановое тестирование на коронавирус.
"В связи с обращением нескольких артистов балета с жалобами на ухудшение самочувствия, они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей. Решение о введении дополнительных мер для безопасности театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования", - сказано в сообщении пресс-службы.
Большой театр, в свою очередь, сообщил о заболевании одной артистки, из-за чего 59 человек в труппе отстранили от работы и отправили сдавать анализы. Сам театр пока не открылся, но там активно шли репетиции.
Московским театрам разрешили возобновить свою деятельность с 1 августа, однако не все решились начать работу.
Ложи в зрительном зале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
5 августа, 14:49Культура
Театры и цирки обязали обеспечить социальную дистанцию для зрителей
51494827
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБольшой театрМариинский театр
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