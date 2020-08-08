Мариинка отменила репетиции из-за подозрений на COVID у артистов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мариинский театр в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости об отстранении от работы нескольких артистов балетной труппы из-за жалоб на ухудшение самочувствия. Они также прошли внеплановое тестирование на коронавирус.
"В связи с обращением нескольких артистов балета с жалобами на ухудшение самочувствия, они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей. Решение о введении дополнительных мер для безопасности театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования", - сказано в сообщении пресс-службы.
Большой театр, в свою очередь, сообщил о заболевании одной артистки, из-за чего 59 человек в труппе отстранили от работы и отправили сдавать анализы. Сам театр пока не открылся, но там активно шли репетиции.
Московским театрам разрешили возобновить свою деятельность с 1 августа, однако не все решились начать работу.