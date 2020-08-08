Мариинка отменила репетиции из-за подозрений на COVID у артистов

"В связи с обращением нескольких артистов балета с жалобами на ухудшение самочувствия, они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование, результаты которого будут получены в ближайшее время. Все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей. Решение о введении дополнительных мер для безопасности театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования", - сказано в сообщении пресс-службы.