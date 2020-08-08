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В центре Бейрута начались столкновения
В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T19:50
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Народ можно понять - катастрофа случилась, потому что власть такая. Когда задерживали судно, то должна была быть позиция, как распорядиться судном и грузом. Наша власть тоже вот маринует ржавые корыта Украины в Крыму, а могла давно очиститься от хлама, отдав в переработку.
97
Ну это проще чем восстановленим заниматься, не работать же в самом деле
94
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бейрут
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры с места столкновений в Бейруте во время протестов
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни.
2020-08-08T17:05
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РИА Новости
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60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В центре Бейрута начались столкновения

17:05 08.08.2020 (обновлено: 19:50 08.08.2020)
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БЕЙРУТ, 8 авг – РИА Новости. В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В 16.00 начался массовый антиправительственный митинг. Почти сразу он перешел в беспорядки.
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По словам корреспондента, стражи порядка используют слезоточивый газ, чтобы отбросить массы людей от здания парламента. Митингующие в ответ кидают камни.
Периодически правоохранители отступают под напором толпы и градом камней. В район стягиваются дополнительные силы.
Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.
По меньшей мере пятеро демонстрантов у парламента пострадали из-за газа. Один силовик пострадал из-за попадания камня.
© РИА НовостиВ центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
1 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
© РИА НовостиВ центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
2 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
© РИА НовостиВ центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
3 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
1 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
2 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
3 из 3
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции
© РИА Новости
173211748468
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Народ можно понять - катастрофа случилась, потому что власть такая. Когда задерживали судно, то должна была быть позиция, как распорядиться судном и грузом. Наша власть тоже вот маринует ржавые корыта Украины в Крыму, а могла давно очиститься от хлама, отдав в переработку.
8 августа, 17:38
Vasil K.
8510614
Ну это проще чем восстановленим заниматься, не работать же в самом деле
8 августа, 17:15
Король Фей
30101755
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