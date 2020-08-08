https://ria.ru/20200808/1575532062.html
В центре Бейрута начались столкновения
В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T17:05
2020-08-08T19:50
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575527579.html
Vasil K.
Народ можно понять - катастрофа случилась, потому что власть такая. Когда задерживали судно, то должна была быть позиция, как распорядиться судном и грузом. Наша власть тоже вот маринует ржавые корыта Украины в Крыму, а могла давно очиститься от хлама, отдав в переработку.
97
Король Фей
Ну это проще чем восстановленим заниматься, не работать же в самом деле
94
23
бейрут
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места столкновений в Бейруте во время протестов
В центре Бейрута у здания парламента начались столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни.
2020-08-08T17:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире