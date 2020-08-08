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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о смертельном вирусе в Китае
Случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не отмечено, заболевание не новое, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:56
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
общество
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россия
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, общество

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о смертельном вирусе в Китае

16:56 08.08.2020
9322
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не отмечено, заболевание не новое, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили в пресс-службе, в Китае согласно сообщениям из разных источников, регистрируются случаи острой лихорадки, но данное заболевание не является новым, впервые было диагностировано в 2009 году.
"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации",- говорится в сообщении.
"К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя",- пояснили в Роспотребнадзоре.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайОбщество
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