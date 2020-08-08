Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о смертельном вирусе в Китае

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не отмечено, заболевание не новое, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Как уточнили в пресс-службе, в Китае согласно сообщениям из разных источников, регистрируются случаи острой лихорадки, но данное заболевание не является новым, впервые было диагностировано в 2009 году.
"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации",- говорится в сообщении.
"К настоящему времени разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя",- пояснили в Роспотребнадзоре.