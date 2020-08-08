Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства

ЛОНДОН, 8 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Действующий президент Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко , имея достаточно сильную поддержку электората, существенно ослабил свою предвыборную позицию, безразлично отреагировав на пандемию коронавируса. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава по Европе Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.

По мнению эксперта, Лукашенко столкнулся с первым настоящим вызовом за все время своего правления. И хотя такое развитие событий в белорусской политике не является неожиданным, позиции президента, находящегося у руля 25 лет, пошатнулись.

Несмотря на то, что экономика Белоруссии стагнирует на протяжении нескольких лет, политическая система Лукашенко базируется на сохранении высокой доли государства в компаниях и препятствованию приватизации.

"Помимо роста недовольства общества падением уровня жизни, отсутствие реформ также оттолкнуло экономических либералов в белорусском политическом истеблишменте - отсюда и президентские кампании бывших "инсайдеров" Валерия Цепкало Виктора Бабарико ", - отметил собеседник агентства.

Однако последней каплей для электората стала позиция президента в отношении пандемии коронавируса в стране, считает Макдауэлл.

"Х-фактором", который внезапно сделал Лукашенко политически уязвимым, стала его реакция, или отсутствие таковой на пандемию коронавируса. Политическая база Лукашенко состоит из граждан Белоруссии, которые хотят сильное, вотчинное государство, предлагающее защиту в обмен на авторитаризм. Его безразличие к серьезной угрозе их здоровью и средствам к существованию разрушило этот имплицитный "общественный договор", - полагает политолог.