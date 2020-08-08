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Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, имея достаточно сильную поддержку электората, существенно ослабил свою предвыборную позицию, безразлично... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:43
валерий цепкало
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
валерий цепкало, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства

16:43 08.08.2020
4162
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
ЛОНДОН, 8 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, имея достаточно сильную поддержку электората, существенно ослабил свою предвыборную позицию, безразлично отреагировав на пандемию коронавируса. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.
По мнению эксперта, Лукашенко столкнулся с первым настоящим вызовом за все время своего правления. И хотя такое развитие событий в белорусской политике не является неожиданным, позиции президента, находящегося у руля 25 лет, пошатнулись.
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Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Несмотря на то, что экономика Белоруссии стагнирует на протяжении нескольких лет, политическая система Лукашенко базируется на сохранении высокой доли государства в компаниях и препятствованию приватизации.
"Помимо роста недовольства общества падением уровня жизни, отсутствие реформ также оттолкнуло экономических либералов в белорусском политическом истеблишменте - отсюда и президентские кампании бывших "инсайдеров" Валерия Цепкало и Виктора Бабарико", - отметил собеседник агентства.
Однако последней каплей для электората стала позиция президента в отношении пандемии коронавируса в стране, считает Макдауэлл.
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"Х-фактором", который внезапно сделал Лукашенко политически уязвимым, стала его реакция, или отсутствие таковой на пандемию коронавируса. Политическая база Лукашенко состоит из граждан Белоруссии, которые хотят сильное, вотчинное государство, предлагающее защиту в обмен на авторитаризм. Его безразличие к серьезной угрозе их здоровью и средствам к существованию разрушило этот имплицитный "общественный договор", - полагает политолог.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания отмечена многочисленными акциями протеста, задержаниями оппонентов Лукашенко.
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Валерий ЦепкалоВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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