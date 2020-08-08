"Нам не нужна кровь". Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Кандидат в главы Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов".

"Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы – мирные люди. Наша сила – в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов", - заявила Тихановская в субботу в видеообращении , распространенном штабом политика.

Она добавила, что жизнь каждого белоруса – самое ценное, что есть у страны. "Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие", - добавила Тихановская.

Кандидат считает, что "люди в погонах" тоже ждут перемен в стране. Она также обратилась к членам избирательных комиссий "действовать по совести, провести честный подсчет голосов".

Тихановская считает, что отстаивать право выбора нужно "мирно и с достоинством, и по закону".