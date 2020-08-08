https://ria.ru/20200808/1575531238.html
"Нам не нужна кровь". Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия
Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:29
2020-08-08T16:36
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575521481.html
https://ria.ru/20200808/1575520091.html
Виктор А
В общем ей нечего лезть в политику...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 авг – РИА Новости.
Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская
накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов".
"Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы – мирные люди. Наша сила – в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов", - заявила Тихановская в субботу в видеообращении
, распространенном штабом политика.
Она добавила, что жизнь каждого белоруса – самое ценное, что есть у страны. "Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие", - добавила Тихановская.
Кандидат считает, что "люди в погонах" тоже ждут перемен в стране. Она также обратилась к членам избирательных комиссий "действовать по совести, провести честный подсчет голосов".
Тихановская считает, что отстаивать право выбора нужно "мирно и с достоинством, и по закону".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.