Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575531238.html
"Нам не нужна кровь". Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия
Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:36
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347946_0:79:1010:647_1400x0_80_0_0_e9fd70796518a7119c199a8d0f21f723.jpg
https://ria.ru/20200808/1575521481.html
https://ria.ru/20200808/1575520091.html
В общем ей нечего лезть в политику...
15
17
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347946_0:79:1010:647_1400x0_80_0_0_e9fd70796518a7119c199a8d0f21f723.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347946_0:0:1010:758_1400x0_80_0_0_80e12f411d5051441376ca4ec59648a0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347946_0:0:1010:1010_1400x0_80_0_0_3f894c5fc36f69d50bcc950538e95b42.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире

"Нам не нужна кровь". Соперница Лукашенко призвала к отказу от насилия

16:29 08.08.2020 (обновлено: 16:36 08.08.2020)
2122
© Sputnik / Анна НефедоваСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Анна Нефедова
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Кандидат в главы Белоруссии Светлана Тихановская накануне основного дня голосования на президентских выборах призвала белорусов отказаться от насилия, поскольку стране "не нужна кровь на улицах городов".
"Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы – мирные люди. Наша сила – в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов", - заявила Тихановская в субботу в видеообращении, распространенном штабом политика.
Светлана Тихановская
Вчера, 11:10
"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии
Она добавила, что жизнь каждого белоруса – самое ценное, что есть у страны. "Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте порядок и спокойствие", - добавила Тихановская.
Кандидат считает, что "люди в погонах" тоже ждут перемен в стране. Она также обратилась к членам избирательных комиссий "действовать по совести, провести честный подсчет голосов".
Тихановская считает, что отстаивать право выбора нужно "мирно и с достоинством, и по закону".
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:17
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
3511911239
Обсудить 17
Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В общем ей нечего лезть в политику...
8 августа, 16:37
ВАВиктор А
910005
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт назвал первый для Лукашенко вызов за время президентства
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе
Олег Барна
Отдиравший Яценюка от трибуны экс-депутат оскорбил киевлян
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения
Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвежском море. 7 ноября 2018
Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией
Милиция Белоруссии
В Минске задержали главу штаба Тихановской
Участники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
В центре Минска начались задержания
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала арест россиян в Белоруссии провокацией третьей страны
Картофельные чипсы
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни
Светлана Тихановская
"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии
Кадры с места столкновений в Бейруте во время протестов
В центре Бейрута начались столкновения
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Назван неожиданный симптом коронавируса
Предвыборный плакат на улице Минска
Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о смертельном вирусе в Китае
Собеседование при приеме на работу
Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
05:40Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
05:31В США объяснили переброску войск из Германии на восток
05:18Психолог разрешил давать детям планшеты
04:40Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
04:11Названа связь фруктов и болезни печени
04:07Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
03:20Назван самый малочисленный народ России
03:00Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
02:53Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
02:34Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
01:43Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
01:36В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
01:28При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
01:04Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
00:48В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
00:47Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
00:41Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
00:13Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
23:59Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Лента новостейМолния