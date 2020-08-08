Отдиравший Яценюка от трибуны экс-депутат оскорбил киевлян

"Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совковского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве", — подписал публикацию он.

Так, его исключили из фракции "Блок Петра Порошенко" за скандальный инцидент с тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком в конце 2015 года, когда депутат принес на заседание букет роз, а затем решил поднять главу правительства и унести с трибуны. В прошлом году Барна напал на Святослава Юраша — представителя тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского — схватив его за горло, несколько раз пнув и порвав ему рубашку.