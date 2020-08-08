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Отдиравший Яценюка от трибуны экс-депутат оскорбил киевлян
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна грубо высказался в Facebook о жителях Киева. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:30
олег барна
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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олег барна, украина, в мире

Отдиравший Яценюка от трибуны экс-депутат оскорбил киевлян

16:18 08.08.2020 (обновлено: 16:30 08.08.2020)
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© Фото : Верховная Рада Украины Олег Барна
Олег Барна
© Фото : Верховная Рада Украины
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна грубо высказался в Facebook о жителях Киева.
На своей странице экс-парламентарий опубликовал рейтинг кандидатов в мэры украинской столицы.
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"Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совковского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве", — подписал публикацию он.
Барна не первый раз оказывается в центре скандала из-за своих резких высказываний или действий.
Так, его исключили из фракции "Блок Петра Порошенко" за скандальный инцидент с тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком в конце 2015 года, когда депутат принес на заседание букет роз, а затем решил поднять главу правительства и унести с трибуны. В прошлом году Барна напал на Святослава Юраша — представителя тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского — схватив его за горло, несколько раз пнув и порвав ему рубашку.
Депутат Олег Барна пытается удалить премьер-министра Арсения Яценюка с трибуны во время заседания парламента в Киеве
27 января 2016, 08:56
Из партии Порошенко исключили депутата, отдиравшего Яценюка от трибуныВ декабре прошлого года в ходе выступления премьера Украины в Раде депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна попытался оттащить Яценюка от трибуны.
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Олег БарнаУкраинаВ мире
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