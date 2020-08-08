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Отдиравший Яценюка от трибуны экс-депутат оскорбил киевлян
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна грубо высказался в Facebook о жителях Киева. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:18
2020-08-08T16:30
олег барна
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"В Киеве живёт элита? Не верю ... обычно быдло!.." Как же самокритично однако...
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Мандаты с ушами...
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олег барна, украина, в мире
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна
грубо высказался в Facebook
о жителях Киева.
На своей странице экс-парламентарий опубликовал рейтинг кандидатов в мэры украинской столицы.
"Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, совковского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве", — подписал публикацию он.
Барна не первый раз оказывается в центре скандала из-за своих резких высказываний или действий.
Так, его исключили из фракции "Блок Петра Порошенко" за скандальный инцидент с тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком в конце 2015 года, когда депутат принес на заседание букет роз, а затем решил поднять главу правительства и унести с трибуны. В прошлом году Барна напал на Святослава Юраша — представителя тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского — схватив его за горло, несколько раз пнув и порвав ему рубашку.