https://ria.ru/20200808/1575530496.html
В Крыму пообещали туристам теплую погоду осенью
Предстоящей осенью в Крыму установится теплая погода, бронирование отдыха туристами в бархатный сезон уже вышло на серьезный уровень, сообщил министр курортов и РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:09
2020-08-08T16:59
туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575508960.html
1
россия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_0:43:700:437_1400x0_80_0_0_b12fa33dbc94ae68e8eff63e2dcbac5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_53:0:676:467_1400x0_80_0_0_53d432e154ebb64cf1d04c2bd802b192.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575297293_9:0:476:467_1400x0_80_0_0_aedd356376ba361a6e870c2a6d4cc914.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, общество