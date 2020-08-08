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Туризм
https://ria.ru/20200808/1575530496.html
В Крыму пообещали туристам теплую погоду осенью
Предстоящей осенью в Крыму установится теплая погода, бронирование отдыха туристами в бархатный сезон уже вышло на серьезный уровень, сообщил министр курортов и РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:59
туризм
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
общество
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россия
республика крым
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2020
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, общество

В Крыму пообещали туристам теплую погоду осенью

16:09 08.08.2020 (обновлено: 16:59 08.08.2020)
3239
CC0 / Александр Мадяр / Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
Скала Ифигения и дорога из Нижнего Кастрополя в Верхний Кастрополь, Крым
CC0 / Александр Мадяр /
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Предстоящей осенью в Крыму установится теплая погода, бронирование отдыха туристами в бархатный сезон уже вышло на серьезный уровень, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Климат прекрасный, погода замечательная. Она такой, по нашим прогнозам, сохранится и осенью", - сказал Волченко в эфире "Радио 1" .
Дорога в окрестностях Судака
7 августа, 20:34
Бюджетно и комфортно. Назван самый популярный вид отдыха в Крыму
По его словам, бронирование отдыха на сентябрь и октябрь в крымских объектам размещения уже выходит на достаточно серьезный уровень.
1831226
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ТуризмРоссияВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымОбщество
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