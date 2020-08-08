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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
Назван неожиданный симптом коронавируса
Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики. Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чикаго
сша
в мире
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https://ria.ru/20200728/1575016566.html
Глазами тоже нельзя моргать... Это тоже один из симптомов ковид 😁
13
5
чикаго
сша
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1400x0_80_0_0_a8bc0810965d0f67b6d2cb5f73886e89.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, чикаго, сша, в мире

Назван неожиданный симптом коронавируса

15:23 08.08.2020 (обновлено: 16:27 08.08.2020)
40721
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики. Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency Medicine.
К такому выводу медики пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. При этом мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой.
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28 июля, 02:55Распространение нового коронавируса
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом
Его тесты на коронавирус дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания.
Как отметили медики, это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.
Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных в мире превысило 19 миллионов человек, при этом 714 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧикагоСШАВ мире
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Глазами тоже нельзя моргать... Это тоже один из симптомов ковид 😁
8 августа, 15:32
Вячеслав Фоменко
481000
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