Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio назвал противовоздушную оборону средней дальности слабым местом государств Балтии в возможном противостоянии с Россией.
"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", — заявил он.
По мнению Шиманского, устранить эту проблему могут военные учения. В качестве примера он привел маневры Trident Juncture, проводившиеся в 2015 и 2018 годах. Последние стали крупнейшими маневрами Североатлантического альянса за 20 лет.
Помимо этого, аналитик призвал руководство НАТО обратить внимание на командно-силовую структуру блока.
Балтийские страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке "агрессии". В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из Североатлантического альянса.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в НАТО это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.
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