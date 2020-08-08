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Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией
Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio назвал противовоздушную оборону средней дальности слабым местом... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T16:28
россия
сергей лавров
нато
польша
безопасность
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Самое слабое место - сами Прибалты. Они любят ложиться под более сильного.
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Готовь, польша, бабки на "пэтриоты"...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
россия, сергей лавров, нато, польша, безопасность

Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией

15:12 08.08.2020 (обновлено: 16:28 08.08.2020)
10850
© Фото : U.S. NavyДвадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018
Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвежском море. 7 ноября 2018
© Фото : U.S. Navy
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Эксперт польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio назвал противовоздушную оборону средней дальности слабым местом государств Балтии в возможном противостоянии с Россией.
"Балтийские страны делают ставку на повышение уровня мобильности сухопутных войск, их защиты и огневой мощи. Для их территориальных войск важна противотанковая оборона и нерегулярные действия. Однако большие недочеты прослеживаются в противовоздушной обороне средней дальности", — заявил он.
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По мнению Шиманского, устранить эту проблему могут военные учения. В качестве примера он привел маневры Trident Juncture, проводившиеся в 2015 и 2018 годах. Последние стали крупнейшими маневрами Североатлантического альянса за 20 лет.
Помимо этого, аналитик призвал руководство НАТО обратить внимание на командно-силовую структуру блока.
Балтийские страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке "агрессии". В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не планируют нападать на кого-либо из Североатлантического альянса.
Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в НАТО это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.
Американские военные в Польше
4 августа, 17:46Сказано в эфире
"Варшава ищет спонсоров". Зачем Польше нужен пятый армейский корпус США? В Кракове прошла церемония начала работы в этом городе выдвинутого командования 5-го армейского корпуса США. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, руководствуется нынешнее польское руководство, приглашая в страну американских военных.
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РоссияСергей ЛавровНАТОПольшаБезопасность
Популярные комментарии
Самое слабое место - сами Прибалты. Они любят ложиться под более сильного.
8 августа, 15:24
Igor Loshkov
8771001
Готовь, польша, бабки на "пэтриоты"...
8 августа, 15:19
ppet.g6
26230100
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