https://ria.ru/20200808/1575528622.html
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T15:12
2020-08-08T18:41
здоровье
китай
в мире
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https://ria.ru/20200727/1575006519.html
Руслан Тлеуж
С китайской антисанитарией и привычкой есть, что ни попадя, надо что-то делать.
1875
freizdorf
Китай будут душить , пока он не объявит дефолт и банкротство . И не вернётся к реальному своему месту в этом мире . Место Китая рядом с Монголией .
545
86
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568476481_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9dd2c9f98095df2212956970673e4428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, китай, в мире