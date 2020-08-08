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В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T18:41
здоровье
китай
в мире
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С китайской антисанитарией и привычкой есть, что ни попадя, надо что-то делать.
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Китай будут душить , пока он не объявит дефолт и банкротство . И не вернётся к реальному своему месту в этом мире . Место Китая рядом с Монголией .
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китай
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568476481_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9dd2c9f98095df2212956970673e4428.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, китай, в мире

В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

15:12 08.08.2020 (обновлено: 18:41 08.08.2020)
679852
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times.
По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.
Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. Вирус передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому человеку — через кровь или слизистую.
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Обсудить 86
ЗдоровьеКитайВ мире
Популярные комментарии
С китайской антисанитарией и привычкой есть, что ни попадя, надо что-то делать.
8 августа, 15:20
Руслан Тлеуж
6494131541163
Китай будут душить , пока он не объявит дефолт и банкротство . И не вернётся к реальному своему месту в этом мире . Место Китая рядом с Монголией .
8 августа, 15:29
freizdorf
137531147333
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