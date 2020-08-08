В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса

Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. Вирус передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому человеку — через кровь или слизистую.