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Распространение нового коронавируса
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В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1243 человека скончались, сообщает университет Джонса РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267798_0:167:3049:1882_1400x0_80_0_0_6e0e2ba3ea008eefb75baf84a86a4b99.jpg
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

14:49 08.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
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Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1243 человека скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зарегистрировано 58 173 новых случая заражения коронавирусом.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 4 942 746 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 161 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,6 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 19,4 миллиона заразившихся и более 721 тысячи летальных исходов. Число выздоровевших превысило 11,7 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
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13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
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