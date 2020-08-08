Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575527943.html
В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
Масочный режим, ранее объявленный в Иркутской области из-за пандемии коронавируса до 9 августа, продлен до 28 августа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572589502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_45eaad5b31c6321d132d24e1241dd6fe.jpg
https://ria.ru/20200801/1575209347.html
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572589502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_45eaad5b31c6321d132d24e1241dd6fe.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572589502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5cf9009612ec968ab8bd6a399fbdd750.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/07/1572589502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_962900614c41922550235fe0f4597542.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, иркутская область

В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса

14:41 08.08.2020
184
© РИА Новости / Денис АбрамовДевушка держит в руках медицинские маски
Девушка держит в руках медицинские маски
© РИА Новости / Денис Абрамов
Девушка держит в руках медицинские маски. Архивное фото
ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Масочный режим, ранее объявленный в Иркутской области из-за пандемии коронавируса до 9 августа, продлен до 28 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией он поэтапно продлялся. В настоящее время в регионе действует масочный режим и сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Дезинфекция пункта приема гражнан Одно окно компании Мосгаз
1 августа, 03:40
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
"В Иркутской области действие масочного режима продлено по 28 августа включительно. До этого же времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
На 8 августа в Иркутской области зарегистрировано 14 623 случая заболевания COVID-19, из них умер 241 человек, в том числе 75 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находится 801 пациент. Выздоровели 11 486 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИркутская область
Рекомендуем
Разрушенный порт города Бейрут
Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
Приложение Tik Tok
МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
Автомобиль Следственного комитета России
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Виталий Милонов
Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
Последствия взрыва в Бейруте
Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
Названы самые популярные у россиян породы кошек
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
Предвыборный плакат на улице Минска
Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
Мороженое в кокосе
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Кадр из фильма Джон Уик 3
Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
Архимандрит Герман (Чесноков)
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния