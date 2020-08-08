В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса

ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Масочный режим, ранее объявленный в Масочный режим, ранее объявленный в Иркутской области из-за пандемии коронавируса до 9 августа, продлен до 28 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что указом врио губернатора в Приангарье с 31 марта объявлен режим самоизоляции. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией он поэтапно продлялся. В настоящее время в регионе действует масочный режим и сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

"В Иркутской области действие масочного режима продлено по 28 августа включительно. До этого же времени людям от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

На 8 августа в Иркутской области зарегистрировано 14 623 случая заболевания COVID-19, из них умер 241 человек, в том числе 75 от сопутствующих заболеваний. В больницах региона находится 801 пациент. Выздоровели 11 486 человек.