Медведев объяснил решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии <...> Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость", — написал он во "ВКонтакте".
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Экс-президент отметил, что Россия выступает за стабильность в соседних государствах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.
"Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", — заключил он.
"Операция по принуждению к миру"
Комментируя события 12-летней давности, в российском МИД подчеркнули, что Москва продолжает прилагать усилия для восстановления диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.
"Действия грузинской стороны явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди российских военнослужащих и российских граждан", - напомнили дипломаты.
Политика Тбилиси, отметили во внешнеполитическом ведомстве, вынудила российскую сторону начать ответную операцию по принуждению к миру.
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Как добавили в министерстве, главный урок событий 2008 года – это очередное напоминание о том, что обращаться к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, особенно когда речь идет о межнациональных отношениях, где "любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям".
"Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие", - отмечается в сообщении.
В МИД выразили надежду, что разногласия между странами будут преодолены. Кроме того, дипломаты отдельно отметили значимость Женевских международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.
"Это – единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних двенадцати лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния и при сохранении относительной стабильности на границах этих трех государств", - сказали в МИД.
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Признание суверенитета
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Двадцать шестого августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Как объясняло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.