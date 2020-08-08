Медведев объяснил решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии

"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии <...> Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость", — написал он во " ВКонтакте ".

Экс-президент отметил, что Россия выступает за стабильность в соседних государствах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.

"Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", — заключил он.

"Операция по принуждению к миру"

Комментируя события 12-летней давности, в российском МИД подчеркнули, что Москва продолжает прилагать усилия для восстановления диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

"Действия грузинской стороны явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди российских военнослужащих и российских граждан", - напомнили дипломаты.

Политика Тбилиси , отметили во внешнеполитическом ведомстве, вынудила российскую сторону начать ответную операцию по принуждению к миру.

Как добавили в министерстве, главный урок событий 2008 года – это очередное напоминание о том, что обращаться к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно, особенно когда речь идет о межнациональных отношениях, где "любое насилие здесь приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям".

"Важным элементом обеспечения полноценной стабильности и безопасности на Южном Кавказе является и последовательная нормализация российско-грузинских отношений. Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве под разными названиями не одно столетие", - отмечается в сообщении.

В МИД выразили надежду, что разногласия между странами будут преодолены. Кроме того, дипломаты отдельно отметили значимость Женевских международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.

"Это – единственный международный форум, обеспечивающий прямой диалог между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Само существование данной площадки позволило в течение последних двенадцати лет поддерживать мирный переговорный процесс без какого-либо силового противостояния и при сохранении относительной стабильности на границах этих трех государств", - сказали в МИД.

Признание суверенитета

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.