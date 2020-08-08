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Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Вскрытие подтвердило, что причиной смерти девочки в Среднеуральском монастыре стало тяжелое заболевание, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:10
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схимонах сергий (николай романов)
россия
происшествия
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353
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схимонах сергий (николай романов), россия, происшествия

Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале

14:00 08.08.2020 (обновлено: 14:10 08.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти девочки в Среднеуральском монастыре стало тяжелое заболевание, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что 15-летняя девочка умерла в монастыре после болезни. По словам основателя монастыря, лишенного сана схимонаха Сергия, девочка страдала раком головного мозга. СК сообщил о начале проверки, по предварительным данным, признаков криминального характера наступления смерти не выявлено.
"По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки подтверждена причина смерти - тяжёлое заболевание. Тело вчера родственникам уже передали для захоронения", - говорится в сообщении.
Следователи уточнили, что найденное при осмотре телесное повреждение является незначительным и не имеет криминального характера.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
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Стали известны подробности смерти девочки в Среднеуральском монастыре
Ранее екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в 2009-2010 годах в Среднеуральском монастыре. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи. В региональном СУСК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались. Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать.
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Среднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхимонах Сергий (Николай Романов)РоссияПроисшествия
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