Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале

Ранее детский омбудсмен на Урале сообщил РИА Новости, что 15-летняя девочка умерла в монастыре после болезни. По словам основателя монастыря, лишенного сана схимонаха Сергия, девочка страдала раком головного мозга. СК сообщил о начале проверки, по предварительным данным, признаков криминального характера наступления смерти не выявлено.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе уточнил, что с родителями воспитанников общаются следователи. В региональном СУСК от комментариев по поводу проверки монастыря отказались. Сам духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать.