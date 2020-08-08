Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полеты бизнес-классом позволяют чиновникам выспаться. Об этом заявил каналу "360" депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый", — заявил Милонов.
Он отметил, что туристическая поездка предполагает возможность приехать на место отдыха и отоспаться. У чиновников на это нет время, часто он прилетает на сутки, а затем летит в город в другом часовом поясе.
"Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей", — сказал депутат.
Ранее в СМИ появились сообщения, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса. В пресс-службе краевого правительства назвали эту информацию "аппаратной диверсией", а сам Дегтярев объяснил, что подписал документ о полетах чиновников только эконом-классом.
Предшественник Дегтярева Сергей Фургал ранее запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.