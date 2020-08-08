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Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
Полеты бизнес-классом позволяют чиновникам выспаться. Об этом заявил каналу "360" депутат Госдумы Виталий Милонов. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:11
сергей фургал
михаил дегтярев
виталий милонов
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200808/1575518497.html
Милонов пусть платит за свой бизнес класс. А народные деньги не трогать! Народные деньги не для того чтобы чиновники спали!
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155267/49/1552674992_0:283:2898:1913_1400x0_80_0_0_b8aa5a7126e4733796300a11b4bacc64.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сергей фургал, михаил дегтярев, виталий милонов, хабаровский край, общество

Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом

14:11 08.08.2020
3783
© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полеты бизнес-классом позволяют чиновникам выспаться. Об этом заявил каналу "360" депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Это единственная возможность для чиновника такого уровня поспать. Он спит там. Хорошо, давайте посадим его у туалета, кому будет от этого лучше, что он прилетит в Москву и ничего не решит, потому что он будет весь разбитый", — заявил Милонов.

Он отметил, что туристическая поездка предполагает возможность приехать на место отдыха и отоспаться. У чиновников на это нет время, часто он прилетает на сутки, а затем летит в город в другом часовом поясе.
"Мы же хотим, чтобы они работали. Я бы для этих людей, которым нужно далеко летать, сознательно не делал бы каких-то строгостей", — сказал депутат.
Город Хабаровск
09:01
В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией
Ранее в СМИ появились сообщения, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса. В пресс-службе краевого правительства назвали эту информацию "аппаратной диверсией", а сам Дегтярев объяснил, что подписал документ о полетах чиновников только эконом-классом.
Предшественник Дегтярева Сергей Фургал ранее запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.
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Обсудить 6
Сергей ФургалМихаил ДегтяревВиталий МилоновХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Милонов пусть платит за свой бизнес класс. А народные деньги не трогать! Народные деньги не для того чтобы чиновники спали!
8 августа, 14:25
ИНИсаак Ньютон
930001
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