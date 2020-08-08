Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Председатель Федерации профсоюзов Председатель Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ), глава предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда заявил, что нынешняя президентская кампания в республике беспрецедентна по количеству "всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей".

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Независимые наблюдатели в ходе политической кампании жалуются на недопуск на избирательные участки, лишение их аккредитации, многие из них также отмечают нарушения в ходе досрочного голосования и завышение явки граждан участковыми избиркомами.

"Очевидно, что нынешняя избирательная кампания – беспрецедентная по количеству всевозможных вбросов, надуманных обвинений, вранья со стороны некоторых наблюдателей. И посмотрите, как они подают все это в своих Telegram-каналах и интернет-ресурсах: есть только их точка зрения – надуманная, бездоказательная, а другое мнение, подкрепленное фактами, в расчет вообще не берется", - говорится в заявлении Орды, размещенном в субботу на сайте ФПБ.

Как отметил руководитель штаба Лукашенко, идет "вал сообщений: вот, мол, наблюдателей "обижают", лишают аккредитации ни за что". При этом он подчеркнул, что умышленно замалчивается информация о том, что "эти наблюдатели открыто и демонстративно нарушали закон", а "оскорбления, угрозы, хамство" стали для них нормой.

Орда обратил внимание, что в нынешнюю избирательную кампанию ФПБ организовала наблюдение за ходом голосования по всей стране, всего было аккредитовано более 9 тысяч наблюдателей от профсоюзов. По его данным, только за два последних дня представители профсоюзов зафиксировали более 50 фактов нарушения закона другими наблюдателями. При этом глава ФПБ привел несколько примеров.

Так, сообщил Орда, в Минской области один из наблюдателей опрашивал избирателей, проводил агитацию, "люди были возмущены таким явным нарушением законодательства, написали на него заявления – и наблюдателя лишили аккредитации". В Могилевской области , где, по его данным, наблюдатель в связи с очередностью не попал на участок, он "вообще устроил цирк – демонстративно лег на ступеньки здания и мешал избирателям пройти на участок".