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Названы самые популярные у россиян породы кошек
Россияне чаще всего заводят мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек. Об этом президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:40
кошки
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кошки, общество

Названы самые популярные у россиян породы кошек

13:23 08.08.2020 (обновлено: 14:40 08.08.2020)
5584
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка породы британская короткошерстная на международной выставке "Кэтсбург 2017" в Москве
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россияне чаще всего заводят мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских кошек. Об этом президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко рассказала агентству городских новостей "Москва".
По ее словам, британские кошки пользуются популярностью из-за схожести с плюшевыми мишками, а бенгальские из-за того, что напоминают диких животных.

"По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании", — сказала Шевченко.

По ее словам, пользуются спросом также скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.
Фелинолог добавила, что в период самоизоляции россияне стали чаще заводить кошек.
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кошкиОбщество
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