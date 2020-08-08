Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост

ХАБАРОВСК, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, намерен выяснить, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост.
Ранее сообщалось, что мост обрушился под молодоженами в поселке Чегодомын Верхнебуреинского района Хабаровского края в момент фотосессии. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, у деревянного моста обрушилась часть конструкций, в воду, кроме новобрачных, упали около 10 человек из числа гостей и родственников, в том числе дети. Все они выбрались на берег.
"Чиновники отчитались мне, что мост был отремонтирован, и все было хорошо… Я на месте разберусь, кто ремонтировал. На какие средства и почему молодожены во время фотосессии упали, причем невеста еще и беременная. Обязательно завтра утром их навещу", - сообщил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.