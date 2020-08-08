Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост

Ранее сообщалось, что мост обрушился под молодоженами в поселке Чегодомын Верхнебуреинского района Хабаровского края в момент фотосессии. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, у деревянного моста обрушилась часть конструкций, в воду, кроме новобрачных, упали около 10 человек из числа гостей и родственников, в том числе дети. Все они выбрались на берег.