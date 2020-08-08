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Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, намерен выяснить, кто ремонтировал РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:19
михаил дегтярев
верхнебуреинский район
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил дегтярев, верхнебуреинский район, хабаровский край

Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост

13:19 08.08.2020
3484
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
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Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который в субботу находится с рабочей поездкой в Верхнебуреинском районе, намерен выяснить, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост.
Ранее сообщалось, что мост обрушился под молодоженами в поселке Чегодомын Верхнебуреинского района Хабаровского края в момент фотосессии. Как следует из видео, размещенного в соцсетях, у деревянного моста обрушилась часть конструкций, в воду, кроме новобрачных, упали около 10 человек из числа гостей и родственников, в том числе дети. Все они выбрались на берег.

"Чиновники отчитались мне, что мост был отремонтирован, и все было хорошо… Я на месте разберусь, кто ремонтировал. На какие средства и почему молодожены во время фотосессии упали, причем невеста еще и беременная. Обязательно завтра утром их навещу", - сообщил Дегтярев в своем аккаунте в Instagram.

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Михаил ДегтяревВерхнебуреинский районХабаровский край
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