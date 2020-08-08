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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи авиакатастрофой, в которой РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:06
рам натх ковинд
нарендра моди
керала
boeing 737
владимир путин
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
рам натх ковинд, нарендра моди, керала, boeing 737, владимир путин

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

13:06 08.08.2020
1708
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи авиакатастрофой, в которой погибли люди, и пожелал выздоровления пострадавшим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде", - сказал Путин.
Также он попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
Вчера, 22:27
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах
1200504
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Рам Натх КовиндНарендра МодиКералаBoeing 737Владимир Путин
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13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
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