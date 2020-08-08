Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи авиакатастрофой, в которой погибли люди, и пожелал выздоровления пострадавшим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту города Кожикоде", - сказал Путин.
Также он попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.
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