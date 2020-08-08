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Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Самолет Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express, совершивший накануне жесткую посадку в штате Керала, два раза заходил на посадку и начал... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:51
керала
boeing 737
индия
дубай (город)
в мире
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Спасатели тушат расколовшийся после посадки пассажирский самолет в Индии
В Индии самолет авиакомпании Air India Express при посадке в городе Кожикоде, штате Керала, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пилот погиб, множество пассажиров получили травмы.
2020-08-08T12:49
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РИА Новости
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керала, boeing 737, индия, дубай (город), в мире

Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

12:49 08.08.2020 (обновлено: 12:51 08.08.2020)
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© REUTERS / StringerПассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
© REUTERS / Stringer
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости. Самолет Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express, совершивший накануне жесткую посадку в штате Керала, два раза заходил на посадку и начал приземление примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает издание Times of India со ссылкой на данные управления аэропортов Индии.
"(Первоначально) была использована взлетно-посадочная полоса 28, и при первой попытке посадки пилот не смог ее увидеть, и запросил взлетно-посадочную полосу 10", - сказал представитель управления.
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
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Согласно данным диспетчера воздушного движения, самолет приземлился недалеко от рулежной дорожки "С", которая находится примерно в 1000 метров от начала ВПП, общая протяженность которой составляет 2700 метров, сообщил представитель управления. Он также отметил, что во время посадки над аэродромом шел дождь, видимость при приземлении самолета составляла 2000 метров.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта в городе Кожикоде, где произошла трагедия, расположена на возвышенности и заканчивается пологим склоном, по которому скатился самолет.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.
Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.
Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет с оторванной кабиной пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Кресла пассажиров и их вещи лежат на земле. Хвост самолета сломан и лежит на склоне, по которому съехал Boeing.
Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
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КералаBoeing 737ИндияДубай (город)В мире
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