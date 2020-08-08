Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times

Для определения победителя Лихтман использует собственную систему "13 ключей к Белому дому", суть которой заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только "да" или "нет".

Если ответ на шесть или более вопросов — "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.

Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.

Задав в очередной раз такие вопросы, профессор предположил, что нынешний президент республиканец Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, а новым главой страны, вероятно, станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден