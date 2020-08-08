Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575523286.html
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:25
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:238:5302:3220_1400x0_80_0_0_0fab061a1d55f6eee4cdde957895238c.jpg
https://ria.ru/20160924/1477772864.html
https://ria.ru/20200805/1575425029.html
В РФ этот профессор, давая разные прогнозы, давно уже бы спился.
23
Что в лоб, что по лбу. Миру не станет легче, если США будет управлять старикашка с деменцией. В США президент - вроде дирежера, которого все видят, потому, что он на подиуме и размахивает палочкой. Играет оркестр, и при Трампе он играл не то, что было на нотах Трампа. Скорее Трампу приходилось махать в такт палкой, чтобы не выглядело смешно. Система пошла вразнос. Во что она трансформируется - непонятно, разломов слишком много.
19
25
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:238:5302:3220_1400x0_80_0_0_0fab061a1d55f6eee4cdde957895238c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:0:4714:3535_1400x0_80_0_0_9b17faf0e4a25f945b2e27e8d2bcbecf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/149517/38/1495173872_0:0:3536:3535_1400x0_80_0_0_baba0000a6b915328fd951999d892646.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша, сша, в мире

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

12:21 08.08.2020 (обновлено: 12:25 08.08.2020)
104151
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.
Для определения победителя Лихтман использует собственную систему "13 ключей к Белому дому", суть которой заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только "да" или "нет".
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
24 сентября 2016, 12:28
Историк, предсказавший итоги последних выборов в США, поставил на ТрампаИсторик, предсказавший итоги последних выборов в США, поставил на Трампа Историк, предсказавший итоги последних восьми выборов в США, поставил на Трампа
Если ответ на шесть или более вопросов — "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.
Вопросы затрагивают экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.
Задав в очередной раз такие вопросы, профессор предположил, что нынешний президент республиканец Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок, а новым главой страны, вероятно, станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
5 августа, 22:53
США назначили награду за информацию о вмешивающихся в выборы
Лихтман с 1984 года прогнозирует исход выборов президента США. За это время он восемь раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.
5910818126102
Обсудить 25
Джо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
В РФ этот профессор, давая разные прогнозы, давно уже бы спился.
8 августа, 12:46
rrisri60
2181002
Что в лоб, что по лбу. Миру не станет легче, если США будет управлять старикашка с деменцией. В США президент - вроде дирежера, которого все видят, потому, что он на подиуме и размахивает палочкой. Играет оркестр, и при Трампе он играл не то, что было на нотах Трампа. Скорее Трампу приходилось махать в такт палкой, чтобы не выглядело смешно. Система пошла вразнос. Во что она трансформируется - непонятно, разломов слишком много.
8 августа, 12:56
Baba Jaga
1810000
Рекомендуем
Архимандрит Герман (Чесноков)
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Юристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея
Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Хиросима после американской атомной бомбардировки
"Кожа свисала лентами". Почему японцы не винят США в тысячах смертей
Разработка вакцины от коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес показывает видео с задержанным американцем Айраном Берри, состоящим в военной структуре Silvercorp USA
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы за попытку вторжения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
Названы самые популярные у россиян породы кошек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, как намерен закончить войну в Донбассе
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Польше рассказали, как помогут Украине "вернуть Крым"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния