Под Самарой два человека погибли в ДТП с участием полицейского

САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием сотрудника полиции в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
По данным полиции, ДТП произошло вечером 7 августа на 54 километре дороги "Самара – Большая Черниговка", сотрудник ОВД одного из подразделений Самарской области на автомобиле Datsun, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся со впереди идущим Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель, лишенный прав в 2019 году. После этого, по информации ГУМВД, Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo.
"В результате ДТП погибли два человека и получили телесные повреждения пять человек, трое из которых малолетние дети", - сказал собеседник агентства.
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"По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Самарской области.
По информации пресс-службы, в настоящее время следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".