Под Самарой два человека погибли в ДТП с участием полицейского

"В результате ДТП погибли два человека и получили телесные повреждения пять человек, трое из которых малолетние дети", - сказал собеседник агентства.

"По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Самарской области.