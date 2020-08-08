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Религия и мировоззрение
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Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает официальный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:11
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свято-троицкая сергиева лавра
новости - религия и мировоззрение
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Единственный в стране человек, кто получил благословение проводить отчитки. Можно, конечно, скептически относиться к чертям и бесам, но то, что он лечил больных это факт. Я был с ним знаком. Человек с мощнейшей харизмой. Теперь и его не стало. В мире происходит чет нехорошее. Земля тебе пухом, отец Герман.
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса

11:58 08.08.2020 (обновлено: 14:11 08.08.2020)
5758
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Троице-Сергиевой лаврыАрхимандрит Герман (Чесноков)
Архимандрит Герман (Чесноков)
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Троице-Сергиевой лавры
Архимандрит Герман (Чесноков). Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает официальный сайт монастыря.
"Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием", — говорится в сообщении.
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Экзорцизм: чудо по расписанию
Архимандрит Герман известен в среде православных верующих тем, что регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чин "исцеления одержимых нечистыми духами". В церкви этот обряд еще называют "отчиткой бесноватых".
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Популярные комментарии
Единственный в стране человек, кто получил благословение проводить отчитки. Можно, конечно, скептически относиться к чертям и бесам, но то, что он лечил больных это факт. Я был с ним знаком. Человек с мощнейшей харизмой. Теперь и его не стало. В мире происходит чет нехорошее. Земля тебе пухом, отец Герман.
8 августа, 12:45
ВБВасо Бодрый
1511102
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