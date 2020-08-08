https://ria.ru/20200808/1575522676.html
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный как экзорцист, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает официальный... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:58
2020-08-08T14:11
религия и мировоззрение
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русская православная церковь
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https://ria.ru/20170324/1490742444.html
Васо Бодрый
Единственный в стране человек, кто получил благословение проводить отчитки. Можно, конечно, скептически относиться к чертям и бесам, но то, что он лечил больных это факт. Я был с ним знаком. Человек с мощнейшей харизмой. Теперь и его не стало. В мире происходит чет нехорошее. Земля тебе пухом, отец Герман.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свято-троицкая сергиева лавра, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь