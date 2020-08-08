Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575521795.html
Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что не могла допустить превращения Закавказья в пороховую бочку, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:03
дмитрий медведев
единая россия
абхазия
южная осетия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_0:527:2703:2048_1400x0_80_0_0_a4f39c0e21ea32eb2d50f934758a8eb3.jpg
https://ria.ru/20200710/1574190217.html
Ну всё правильно сказал
58
У основного комментатора почерк Саакашвили ))
33
41
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_0:527:2703:2048_1400x0_80_0_0_a4f39c0e21ea32eb2d50f934758a8eb3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_31:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_d718e2328216bf71c7fd0c45ca3de56a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_43:0:2091:2048_1400x0_80_0_0_49bad208cbf8daf4bfc2c2f5173fbba6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, единая россия, абхазия, южная осетия, грузия

Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии

11:28 08.08.2020 (обновлено: 14:03 08.08.2020)
9813
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкКладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что не могла допустить превращения Закавказья в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом России.

"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии <...> Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за стабильность в соседних странах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.
"Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", — заключил Медведев.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Медик на посту ДПС в Абхазии
10 июля, 19:23Распространение нового коронавируса
Абхазия откроет КПП на границе с Грузией
Двадцать шестого августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Как заявляло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
3131231549
Обсудить 41
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияАбхазияЮжная ОсетияГрузия
Популярные комментарии
Ну всё правильно сказал
8 августа, 11:54
ТЗТерис Захаров
4550006
У основного комментатора почерк Саакашвили ))
8 августа, 12:25
Ярослав Погодин
5211004
Рекомендуем
Архимандрит Герман (Чесноков)
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес показывает видео с задержанным американцем Айраном Берри, состоящим в военной структуре Silvercorp USA
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы за попытку вторжения
Юристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея
Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Адвокат Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова раскрывает глубины
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Город Хабаровск
В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией
Хиросима после американской атомной бомбардировки
"Кожа свисала лентами". Почему японцы не винят США в тысячах смертей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19
В России выявили 5212 новых случаев коронавируса
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы опровергли сообщения о "сговоре" с Россией против США
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния