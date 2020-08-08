https://ria.ru/20200808/1575521795.html
Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что не могла допустить превращения Закавказья в пороховую бочку, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:28
2020-08-08T14:03
дмитрий медведев
единая россия
абхазия
южная осетия
грузия
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https://ria.ru/20200710/1574190217.html
Терис Захаров
Ну всё правильно сказал
58
Ярослав Погодин
У основного комментатора почерк Саакашвили ))
33
41
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522277_0:527:2703:2048_1400x0_80_0_0_a4f39c0e21ea32eb2d50f934758a8eb3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, абхазия, южная осетия, грузия
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что не могла допустить превращения Закавказья
в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
, который в 2008 году был президентом России.
"Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии <...> Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за стабильность в соседних странах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.
"Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", — заключил Медведев.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Двадцать шестого августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Как заявляло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси
отказывается признавать независимость республик.