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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200808/1575521664.html
В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы за попытку вторжения
Суд в Венесуэле приговорил двух американцев к 20 годам лишения свободы по обвинению в попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщил генеральный прокурор... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:31
попытка госпереворота в венесуэле
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575521549_0:15:2954:1676_1400x0_80_0_0_aa09353f793b7c5b2df9d5862a865261.jpg
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мвд венесуэлы, венесуэла, сша, колумбия, в мире

В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы за попытку вторжения

11:19 08.08.2020 (обновлено: 13:31 08.08.2020)
2370
Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес показывает видео с задержанным американцем Айраном Берри, состоящим в военной структуре Silvercorp USA
Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес показывает видео с задержанным американцем Айраном Берри, состоящим в военной структуре Silvercorp USA
Вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес показывает видео с задержанным американцем Айраном Берри, состоящим в военной структуре Silvercorp USA. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Венесуэле приговорил двух американцев к 20 годам лишения свободы по обвинению в попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.
"Они признали свою ответственность за факты", — заявил он в Twitter.
По словам прокурора, для еще десятка обвиняемых дело продолжается, однако подробностей не привел.
В начале мая власти Венесуэлы заявили, что предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. При этом восемь нападавших были убиты. По словам президента Николаса Мадуро, целью вторжения было его убийство. Всего за участие в нападении задержали 34 человека. Власти США и Колумбии отрицали, что имеют к этим событиям какое-либо отношение.
Среди задержанных оказались два американца — Люк Денман и Айран Берри. Мадуро назвал их сотрудниками личной охраны американского президента. Оба признались в преступлениях.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
26152007
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМВД ВенесуэлыВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
Популярные комментарии
Такой шаг замечателен
8 августа, 11:21
ТЗТерис Захаров
1700001
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