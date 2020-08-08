В Венесуэле двум американцам дали по 20 лет тюрьмы за попытку вторжения

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Суд в Венесуэле приговорил двух американцев к 20 годам лишения свободы по обвинению в попытке морского вторжения в страну. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.
"Они признали свою ответственность за факты", — заявил он в Twitter.
По словам прокурора, для еще десятка обвиняемых дело продолжается, однако подробностей не привел.
В начале мая власти Венесуэлы заявили, что предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. При этом восемь нападавших были убиты. По словам президента Николаса Мадуро, целью вторжения было его убийство. Всего за участие в нападении задержали 34 человека. Власти США и Колумбии отрицали, что имеют к этим событиям какое-либо отношение.
Среди задержанных оказались два американца — Люк Денман и Айран Берри. Мадуро назвал их сотрудниками личной охраны американского президента. Оба признались в преступлениях.