В Белоруссии могут заблокировать платформу "Голос" по подсчету голосов

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Ранее команда кандидата в президенты Светланы Тихановской представила на одном из пикетов IT-платформу "Голос" по альтернативному подсчету голосов во время выборов. Было заявлено, что с ее помощью при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и "показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями". Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил в четверг, что Генпрокуратура должна оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов.
"Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы "Голос" на территории Республики Беларусь", - заявила Попова в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
Как пояснила представитель ведомства, платформа "Голос" расположена не на территории Белоруссии и права граждан могут быть нарушены, поскольку их персональные данные могут использовать в каких-то иных целях, а привлечь к ответственности организаторов онлайн-платформы будет невозможно.
"Поэтому Генеральная прокуратура призывает граждан внимательно относиться к такого рода призывам (фотографировать бюллетени и отправлять снимки платформе, чтобы участвовать в альтернативном подсчете голосов – ред.)", - добавила Попова.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, нацеленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации. По данным ведомства, при установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9.28 КоАП республики. Санкции части 1 статьи 9.28 КоАП предусматривает штраф в размере до 20 базовых величин (более 220 долларов по текущему курсу), а на юридическое лицо – до 100 базовых величин (более 1,1 тысячи долларов).