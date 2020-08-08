В Белоруссии могут заблокировать платформу "Голос" по подсчету голосов

Как пояснила представитель ведомства, платформа "Голос" расположена не на территории Белоруссии и права граждан могут быть нарушены, поскольку их персональные данные могут использовать в каких-то иных целях, а привлечь к ответственности организаторов онлайн-платформы будет невозможно.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, нацеленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации. По данным ведомства, при установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9.28 КоАП республики. Санкции части 1 статьи 9.28 КоАП предусматривает штраф в размере до 20 базовых величин (более 220 долларов по текущему курсу), а на юридическое лицо – до 100 базовых величин (более 1,1 тысячи долларов).