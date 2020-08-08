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В Белоруссии могут заблокировать платформу "Голос" по подсчету голосов
Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T11:36
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президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии могут заблокировать платформу "Голос" по подсчету голосов

11:18 08.08.2020 (обновлено: 11:36 08.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборный плакат на улице Минска
Предвыборный плакат на улице Минска
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование. Ранее команда кандидата в президенты Светланы Тихановской представила на одном из пикетов IT-платформу "Голос" по альтернативному подсчету голосов во время выборов. Было заявлено, что с ее помощью при использовании QR-кода и мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и "показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями". Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил в четверг, что Генпрокуратура должна оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов.
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"Генеральная прокуратура обратилась к министру связи и информатизации с предложением при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности сайта платформы "Голос" на территории Республики Беларусь", - заявила Попова в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
Как пояснила представитель ведомства, платформа "Голос" расположена не на территории Белоруссии и права граждан могут быть нарушены, поскольку их персональные данные могут использовать в каких-то иных целях, а привлечь к ответственности организаторов онлайн-платформы будет невозможно.
"Поэтому Генеральная прокуратура призывает граждан внимательно относиться к такого рода призывам (фотографировать бюллетени и отправлять снимки платформе, чтобы участвовать в альтернативном подсчете голосов – ред.)", - добавила Попова.
Светлана Тихановская
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Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, нацеленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации. По данным ведомства, при установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения их могут привлечь к административной ответственности по статье 9.28 КоАП республики. Санкции части 1 статьи 9.28 КоАП предусматривает штраф в размере до 20 базовых величин (более 220 долларов по текущему курсу), а на юридическое лицо – до 100 базовых величин (более 1,1 тысячи долларов).
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Президентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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