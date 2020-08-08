"Несчастная девчонка": домохозяйка в борьбе за пост президента Белоруссии

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Основными соперницами президента Белоруссии Основными соперницами президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах 9 августа стали три "несчастные девчонки" из ниоткуда во главе со Светланой Тихановской : граждане выстраивались в очереди, чтобы отдать за нее свои подписи, а позднее собрались на многотысячный митинг поддержки. По мнению экспертов, действующий глава республики сам сделал так, что вокруг неизвестной домохозяйки сплотился протестный электорат.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. В избирательном бюллетене будут пять фамилий: баллотирующийся на шестой срок Лукашенко, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая , сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев , председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Тихановская – супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.

Жена покинувшего Белоруссию из-за опасения ареста бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника, представитель штаба находящегося под арестом экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга Тихановского, который не смог зарегистрировать инициативную группу, поскольку находился под административным арестом, Светлана стали лицами кампании трех объединенных штабов.

В своем обращении к парламенту и народу Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову "несчастными девчонками", которые "не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит". По словам президента республики, нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда: "различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток". "Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты: появляются, обманывают, провоцируют, потом списываются в тираж своими же хозяевами", - сказал он.

ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА

На сайте кандидата Тихановской ее биография уместилась в четыре предложения: родилась 11 сентября 1982 года в Полесье, окончила школу с золотой медалью, поступила в педагогический университет на специальность "английский язык", работала переводчиком, замужем, воспитывает двоих детей.

Дальше рассказывают о Сергее Тихановском – блогере, который 11 марта 2019 года создал YouTube-канал "Страна для жизни". "Пятнадцатого мая после отказа в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского Светлана подала документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению ее в качестве кандидата в президенты. Главой штаба Светланы Тихановской стал ее муж. Инициативная группа насчитывала 247 человек",- сообщается на сайте.

Программа кандидата на фоне небольшой биографии выглядит объемней, но основной ее пункт - объявление перевыборов в случае победы.

Цепкало - один из тех, кому не удалось выдвинуть свою кандидатуру - о цели объединения штабов заявлял так: "показать, что даже домохозяйка, даже человек, который не имеет абсолютно никакого политического опыта, в наших сегодняшних исторических условиях способна его (действующего президента Лукашенко – ред.) победить".

Сама Тихановская заявила, что пришла в большую политику по любви. Когда ее супруг не смог зарегистрировать инициативную группу, она сама пошла в ЦИК подавать документы. На заседании избирательной комиссии она заявила, что всю жизнь мечтала стать президентом Белоруссии, но позже призналась СМИ, что подача документов на регистрацию собственной инициативной группы была "порывом любви к мужу". "Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы 100 раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было - подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость", - сказала она в интервью порталу tut.by

Тихановская признается, что она непубличный, скромный и неамбициозный человек, не обладает той харизмой, которая есть у ее мужа, и мечтает снова стать просто женой и мамой. Отсутствие опыта публичных выступлений неоднократно делало ее объектом насмешек СМИ и провластных Telegram-каналов.

После отбытия административного ареста Тихановский, будучи главой инициативной группы своей жены, активно включился в избирательную кампанию, в то время как его супруга даже не появлялась на пикетах по сбору подписей в свою поддержку. Его образ человека "из народа" нашел отклик у белорусов. Выступая с резкой критикой власти, придумывая обидные прозвища ее представителям и яркий визуальный образ перемен - тапок или сланец, не представляя внятной политической программы, но имея за плечами опыт работы в рекламе и пиар-сфере, Тихановский сумел сплотить вокруг себя не только наиболее категоричных оппозиционеров, но и по своим причинам сколь-либо недовольных нынешней властью белорусов, хотевших "высказаться" о наболевшем.

На пикете в Гродно в конце мая Тихановского и нескольких его соратников задержала милиция после инцидента с дамой, настойчиво желающей пообщаться с блогером, сразу назвавшим ее провокаторшей. Сначала задержание в МВД объяснили насилием по отношению к сотрудникам милиции, а позже завели уголовное дело по обвинению в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Позже возбудили новые дела по двум статьям и заговорили о связи с задержанными 33 россиянами, которых называют сотрудниками частной военной кампании.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ВСЕХ

Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин считает, что своему успеху Тихановская обязана Лукашенко. "Архитектор этого явления, безусловно, Лукашенко лично. Он снял с пробега своих основных соперников, таким образом, весь нелукашенковский электорат начал концентрироваться вокруг Тихановской, которая к тому же еще и является женой третьего возможного альтернативного кандидата", - сказал Жарихин РИА Новости.

По его словам, Лукашенко такими действиями объединил своими руками весь протестный электорат вокруг Тихановской. "Это разные люди, классический прозападный электорат центра Минска , молодежи, это электорат, который в свое время голосовал за Лукашенко, не потому что так нежно его любит, а потому что его рассматривали как определенного гаранта сохранения тесных отношений с Россией", - добавил эксперт.

Жарихин не стал делать прогноз о том, выпустят ли Тихановского после выборов. "Мы предполагаем, а Лукашенко располагает. Это зависит от многих обстоятельств, связанных не только с настроением Лукашенко, но и с общей ситуацией, которая возникнет после выборов. В какой мере возникнут волнения, массовые выступления", - сказал эксперт.

Он отметил, что Тихановская и ее соратницы из других штабов станут заменителем голосования против всех. Но в то же время Жарихин указал на слабость программы кандидата. "У нее нет полноценной программы, какие-то общедемократические заявления. Люди плохо себе представляют, да она и не стремится, чтобы люди представили, как они будут жить при президенте Тихановской. Она прямо сказала, что если изберется, тут же объявит досрочные выборы с полным списком кандидатов", - сказал он.