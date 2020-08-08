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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575521060.html
В России выписали 6615 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 6615 человек, за все время - 690 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
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ханты-мансийский автономный округ
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315620_0:47:3103:1792_1400x0_80_0_0_49db9687bdd50f12088caa0ca5b67fff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва

В России выписали 6615 человек после COVID-19 за сутки

10:45 08.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 6615 человек, за все время - 690 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6615 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 690 207", - говорится в сообщении.
В частности, 1278 человек выписаны в Москве, 344 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 268 - в Ямало-Ненецком.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округМосква
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