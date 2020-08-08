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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время - 14 854, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом

10:45 08.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время - 14 854, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 129 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 854 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 14 человек умерли в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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