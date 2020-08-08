В Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 691, Свердловской области - 178, Подмосковье - 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 691, 2. Свердловская область - 178, 3. Московская область - 161", - говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Севастополе - по три, Чукотском автономном округе - один.