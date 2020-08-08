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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575520990.html
В Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 691, Свердловской области - 178, Подмосковье - 161, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
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москва
московская область (подмосковье)
севастополь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315762_0:510:2735:2048_1400x0_80_0_0_70acfeb531f3fcfcda909d4da08171eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), севастополь

В Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом

10:44 08.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 691, Свердловской области - 178, Подмосковье - 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 691, 2. Свердловская область - 178, 3. Московская область - 161", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Севастополе - по три, Чукотском автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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