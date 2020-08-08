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Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев
Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:56
южная корея
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
южная корея, в мире

Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев

11:08 08.08.2020 (обновлено: 13:56 08.08.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея
Юристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает YonHap.
Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой.
"Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь", "Это что, бар?", "Скоро она придет на работу в бикини", — возмутились комментаторы.
Рю Хочжон, которая в свои 27 лет оказалась самым молодым депутатом Национального собрания, объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.
"На каждой сессии большинство депутатов — а это мужчины среднего возраста — одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию", — пояснила она.
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Депутат напомнила, что авторитет парламента держится не на одежде, и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.
В Партии справедливости, в которой состоит Рю Хочжон, выразили сожаление по поводу того, что женщину-политика оценивают не по результатам работы, а по внешнему виду.
За Рю Хочжон вступилась и депутат от Демократической партии Ко Мин Чжун, которая отметила, что коллега смогла разрушить чрезмерно авторитарную и торжественную атмосферу парламента.
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