Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев

Юристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея

© AP Photo / Ahn Young-joon Юристы перед заседанием пленарной сессии в Национальной Ассамблее в Сеуле, Южная Корея

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат парламента Депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон, пришедшая на пленарное заседание в мини-платье, вызвала споры о том, как подобает одеваться законодателям, сообщает YonHap

Как только фотографии попали в Сеть, интернет-пользователи обрушились на женщину с критикой.

“우리에게는 더 많은 ‘류호정’이 필요하다”https://t.co/twd1jfEPS5

“저는 입법 노동자이고, 국회는 제 일터예요. 제가 겪는 이 일이 여성들이 일터에서 겪는 일과 다를 바 없다고 생각해요. 사회생활이라는 이름으로 감내하는 성희롱과 성차별을 공론장에서 확인하게 된 것이죠.” 류호정 정의당 의원 pic.twitter.com/Gmvv9kfry7 — 여성신문 (@wnewskr) August 5, 2020

"Она выглядит так, как будто пришла собрать с присутствующих плату за алкоголь", "Это что, бар?", "Скоро она придет на работу в бикини", — возмутились комментаторы.

Рю Хочжон, которая в свои 27 лет оказалась самым молодым депутатом Национального собрания, объяснила выбор наряда желанием изменить традицию носить только строгую одежду.

"На каждой сессии большинство депутатов — а это мужчины среднего возраста — одеты в костюмы и галстуки. Я хотела разрушить эту традицию", — пояснила она.

Депутат напомнила, что авторитет парламента держится не на одежде, и пообещала продолжить экспериментировать с нарядами.

В Партии справедливости, в которой состоит Рю Хочжон, выразили сожаление по поводу того, что женщину-политика оценивают не по результатам работы, а по внешнему виду.