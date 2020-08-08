Найдены черные ящики разбившегося в Индии самолета

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. По последним данным Air India Express, в результате инцидента погибли 17 человек, включая двух пилотов. Жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности, отмечает авиакомпания.

По данным главы министерства гражданской авиации Индии, Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона.