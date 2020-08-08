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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:14
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денис шмыгаль, киев, коронавирус covid-19, воз, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

10:33 08.08.2020 (обновлено: 13:14 08.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
"Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - передает пресс-служба.
Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине, президент также дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю "безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием".
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Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - цитирует Зеленского пресс-служба.
По состоянию на 8 августа, по данным минздрава, в стране выявлены 79 750 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 879 человек. Всего выздоровели 43 655 человек, в том числе 600 за минувшие сутки. Четвертые сутки подряд фиксируются антирекорды по числу выявленных случаев.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в субботу принял решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом с 9 по 30 августа из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в субботу поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
"Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда (в Крым и Севастополь) и выезда", - написал он в Telegram, добавив, что работа КПП будет остановлена в 08:00 9 августа и возобновится в 08:00 30 августа.
По его словам, пересечь границу все же смогут некоторые категории граждан: жители Крыма смогут вернуться домой с подконтрольной Киеву территории; из Крыма смогут выехать те, кто зарегистрирован за его пределами, однако в случае если они дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Границу смогут пересечь лица с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих со временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.
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Выезд с территории Крыма и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Выезд из Крыма и города Севастополя и въезд туда граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По словам Немчинова, решение обусловлено поручением президента Украины. "Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - написал министр.
По состоянию на 8 августа, по данным минздрава, в стране выявлены 79 750 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 879 человек. Всего выздоровели 43 655 человек, в том числе 600 за минувшие сутки. Четвертые сутки подряд фиксируются антирекорды по числу выявленных случаев.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Денис ШмыгальКиевКоронавирус COVID-19ВОЗВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
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