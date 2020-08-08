Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил официальный Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил официальный сайт Кубанской митрополии.

"Восьмого августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор", - сообщает епархия.

Кубанскую епархию он возглавлял с 1987 года.

Это уже четвертый архиерей РПЦ, скончавшийся от коронавируса.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 года в поселке Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области.

В 1973 году возведен в сан игумена, в 1977 - в сан архимандрита. В том же 1977 году наречен епископом Архангельским и Холмогорским. В 1985 году ему присвоен титул епископа Архангельского и Мурманского.

Епископом Краснодарским и Кубанским владыка Исидор был назначен в 1987 году. В 1989 году стал архиепископом. А в 2001 году возведен в сан митрополита. В 2013 году Синод назначил его главой Кубанской митрополии. Ему было поручено также управление Тихорецкой и Армавирской епархиями.