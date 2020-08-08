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Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил официальный сайт Кубанской митрополии. РИА Новости, 08.08.2020
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Митрополит Кубанский Исидор умер от коронавируса

10:30 08.08.2020 (обновлено: 12:00 08.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир РодионовМитрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
© РИА Новости / Владимир Родионов
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил официальный сайт Кубанской митрополии.
"Восьмого августа 2020 г. после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу Председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор", - сообщает епархия.
Кубанскую епархию он возглавлял с 1987 года.
Это уже четвертый архиерей РПЦ, скончавшийся от коронавируса.
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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился 25 мая 1941 года в поселке Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области.
В 1973 году возведен в сан игумена, в 1977 - в сан архимандрита. В том же 1977 году наречен епископом Архангельским и Холмогорским. В 1985 году ему присвоен титул епископа Архангельского и Мурманского.
Епископом Краснодарским и Кубанским владыка Исидор был назначен в 1987 году. В 1989 году стал архиепископом. А в 2001 году возведен в сан митрополита. В 2013 году Синод назначил его главой Кубанской митрополии. Ему было поручено также управление Тихорецкой и Армавирской епархиями.
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