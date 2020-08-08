https://ria.ru/20200808/1575520279.html
Белоруссия депортировала журналистов телеканала "Настоящее время"
Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:20
2020-08-08T10:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, россия, одесса, белоруссия, украина, в мире
КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины, "по информации посольства Украины в Белоруссии, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали, в 23.40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса".
Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что три журналиста телеканала "Настоящее время" задержаны в Белоруссии
из-за работы без соответствующей аккредитации МИД. Она отмечала, что журналисты подлежат привлечению к ответственности в рамках административного законодательства. Сайт телеканала сообщил, что в гостинице "Минск" были задержаны штатные корреспонденты "Настоящего времени" - двое граждан Украины
и гражданин России. В сообщении отмечалось, что телеканал уже несколько недель освещает выборы в Белоруссии и активен в соцсетях. Министерство иностранных дел Украины
заявило, что взяло на контроль задержание журналистов канала "Настоящее время".
Одна из депортированных журналисток, Ирина Ромалийская, опубликовала в Facebook
фото с коллегами Иваном Гребенюком и гражданином РФ Юрием Баранюком по прибытию в Одессу
. "Это лучший рассвет в жизни... самолет, Одесса, море", - написала журналистка.
"Настоящее время" - телеканал, созданный "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", которые финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек.