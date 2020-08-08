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Белоруссия депортировала журналистов телеканала "Настоящее время"
Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T10:20
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президентская кампания в белоруссии, россия, одесса, белоруссия, украина, в мире

Белоруссия депортировала журналистов телеканала "Настоящее время"

10:20 08.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск. Архивное фото
КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины, "по информации посольства Украины в Белоруссии, двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали, в 23.40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса".
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Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что три журналиста телеканала "Настоящее время" задержаны в Белоруссии из-за работы без соответствующей аккредитации МИД. Она отмечала, что журналисты подлежат привлечению к ответственности в рамках административного законодательства. Сайт телеканала сообщил, что в гостинице "Минск" были задержаны штатные корреспонденты "Настоящего времени" - двое граждан Украины и гражданин России. В сообщении отмечалось, что телеканал уже несколько недель освещает выборы в Белоруссии и активен в соцсетях. Министерство иностранных дел Украины заявило, что взяло на контроль задержание журналистов канала "Настоящее время".
Одна из депортированных журналисток, Ирина Ромалийская, опубликовала в Facebook фото с коллегами Иваном Гребенюком и гражданином РФ Юрием Баранюком по прибытию в Одессу. "Это лучший рассвет в жизни... самолет, Одесса, море", - написала журналистка.
"Настоящее время" - телеканал, созданный "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", которые финансируются американским конгрессом через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России они признаны иноагентами.
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