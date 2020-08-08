"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен крылатыми высказываниями далеко за пределами республики. Все потому, что он общается с людьми на простом языке, чуждом дипломатических выражений. В качестве главных ценностей Лукашенко называет правду и готов рубить ее с плеча, часто поддаваясь эмоциям, когда речь идет о вопросах, затрагивающих его за живое. Именно в такие моменты рождаются афоризмы, которые потом идут в народ.

Несмотря на долгие годы в международной политике, Лукашенко не стал более осторожен в высказываниях, и его пятый президентский срок был полон ярких цитат. РИА Новости предлагает накануне выборов президента Белоруссии вспомнить, что ее лидер говорил о плебисците, суверенитете и какие советы давал соотечественникам.

О стране и народе

Традиционно теплыми и лиричными эпитетами и метафорами Лукашенко характеризует Белоруссию, например: "островок стабильности", "опора безопасности в регионе", "самое чистое место на глобусе", "восточноевропейская Швейцария", "святая земля". При этом он неоднократно отмечал, что ранее белорусы ходили "в лаптях и под плеткой", а ему, как первому президенту, досталась страна — "окровавленный обрубок советской империи".

"Беларусь — как хрустальный сосуд, слабенький хрустальный сосуд, который я несу в своих руках уже два десятилетия и боюсь уронить", — признался Лукашенко в сентябре 2016-го. А в этом году он говорил: "Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить".

По словам Лукашенко, "любой человек для своего народа, любой президент должен быть и батькой, по-русски – отцом". "Главный омбудсмен в Беларуси — это президент", — заявил он однажды.

Поэтому он учит чиновников, что "людей обижать нельзя"; "надо ценить людей", "не наклонять человека и не допускать издевательства над ним". "Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ", — подчеркнул Лукашенко в одном из напутствий чиновникам местного уровня.

"Рискну сказать, простите за нескромность: нет больше, в целом если взять, такого народа на планете — образованного, умного, ну и хитрого, конечно, исходя из того, какая у нас история была", — хвалил Лукашенко белорусов.

При этом президент убежден, что и народ отвечает власти взаимностью. "Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам. Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу", — сказал он в июне прошлого года. А до того объяснил, что "люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически".

Несмотря на, казалось бы, идиллию, в декабре 2018-го, на встрече с представителями российских медиа, Лукашенко дал довольно неоптимистичный, хотя и честный прогноз. "Я идеального будущего Беларуси не вижу. Даже российский президент не сможет увидеть идеальное будущее России, а у России возможности огромные. Знаете, потому что идеального не бывает, вообще не бывает <…> А для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей, у нас никогда не было идеального, если посмотреть в историю. И не будет, и у России не будет. Потому что миссия у России великая", — сказал Лукашенко.

О суверенитете

Лукашенко с сожалением констатировал, что "чистая и светлая" Белоруссия стала кому-то "костью в горле". "Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы. — Прим. ред.) как-то живут", — заявил президент в одном из обращений парламенту. В январе он призывал сограждан "не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути". "Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны", — подчеркнул он.

В пятый президентский срок Лукашенко вообще много говорил о незыблемости суверенитета, называя его святым и иконой. При этом в апреле прошлого года он подчеркивал, что тот, кто посмеет поделить Белоруссию или включить в состав другой страны силой, будут не просто "проклят белорусским народом", но и получит "мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым".

"Я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я как могу, так и управляю, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну", — говорил белорусский лидер в сентябре 2019-го. Он образно отмечал, что, "создав свое дитя", не может "положить его в гроб" и похоронить. "Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами", — пояснил он.

Вопрос о суверенитете Белоруссии поднимался в последнее время в связи с планами углубленной интеграции в рамках Союзного государства. "Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире", — сказал Лукашенко в марте 2019 года. "Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", — добавил он. И, чтобы закрыть тему, шутя предлагал "нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию". "А чего им бояться? Медведь огромный, куда ни включи, если что-то не так, выйдут в любой момент", — отметил Лукашенко.

Вместе с тем в последнем послании белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что Россия всегда будет союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти, "даже несмотря на то что братские отношения с нами поменяла на партнерские — напрасно".

"За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная, чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая. А любимую не отдают", — так Лукашенко закончил наиболее сжатое за все последние годы послание и быстро ушел со сцены.

О России и россиянах

Лукашенко постоянно подчеркивает близость белорусов и россиян, называя Россию "старшим братом" и партнером, от которого никуда не деться, а белоруса — "русским человеком со знаком качества". "Я никогда не противопоставлял белоруса и россиянина. Это народы от одного корня", — подчеркивал он в 2016 году. Более того, летом 2018-го белорусский президент заявил, что "ангел-хранитель для Беларуси — Россия, точно так, как для России — Беларусь".

Он отмечал, что русский язык для белорусов — это общее достояние, от которого не нужно отказываться, и говорил о вкладе белорусского человека в развитие русского языка — "в который мы душу вложили". "Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык", — подчеркивал президент.

Периодически белорусско-российские отношения омрачают споры в экономической сфере, в частности цены на энергоносители и проведение Россией нефтяного маневра. "Судьба наша такая — жить вместе. Даже если наш старший брат — ну не очень, такой-сякой, и так далее. Но братьев же не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие", — фаталистично замечал Лукашенко.

Однако порой эмоционально предупреждал главного союзника, что не сдаст Белоруссию за "бочку нефти", "нет равных условий — нет Союза". "Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи", — сказал он в сентябре 2019 года. А чуть позже категорично добавил: "Каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки".

О диктатуре и власти

Долгое время Белоруссия оставалась под санкционным давлением Запада, но в нынешней президентский срок Лукашенко отношения Минска с ЕС и США улучшились на фоне роли республики в урегулировании конфликта в Донбассе . Лукашенко перестал быть, как он говорил, "нерукопожатым" на Западе, но любил иронично напоминать, что его называли последним диктатором Европы , и трактовал белорусскую диктатуру как поддержание порядка и дисциплины в мире хаоса и беспорядка. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в одном из интервью даже заявила, что слово "диктатура" приобрело позитивный оттенок и стало своего рода брендом Белоруссии.

В беседах с иностранными чиновниками, поток которых в республику значительно активизировался, Лукашенко шутил, что им повезло вживую увидеть такой реликт — диктатора — и посмотреть на диктатуру. "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает", — сказал Лукашенко во время февральского визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео . Он поблагодарил его за то, что тот рискнул "приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много ее, мало и так далее".

Но, конечно же, всерьез Лукашенко отвергал упреки в диктатуре и авторитарности режима. "Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально <…> Это смехотворно", — подчеркивал Лукашенко. А в июне он заметил, что "в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", и противопоставил ее борьбе с протестами во Франции и США.

Лукашенко постоянно подчеркивал сложность президентской работы, называя ее не властвованием, а служением, и заявлял, что "наелся" президентством и не хочет такой жизни для своих детей. По словам белорусского лидера, он думает лишь о будущем своей страны, а не о личной власти.

"Я уже навластвовался <…> Все, хватит, я наелся, не царь, я пахарь, ну, не на галерах, но пахарь, мне хватило", — сказал он в конце прошлого года. "И если вы меня не изберете, я на вас не обижусь", — добавил президент. По его словам, если он будет чувствовать, что народ категорически против его очередного президентского срока, то будет переживать, но, тем не менее, белорусы должны его кандидатуру отвергнуть на выборах. При этом Лукашенко пообещал, что "синими пальцами за кресло" держаться не будет, и заявил, что "это не совсем мягкое кресло".

О выборах

Любую избирательную кампанию он называет экзаменом для власти, а ход выборов — "вакханалией". В прошлом году в республике прошли парламентские выборы, которые, по словам Лукашенко, стали репетицией президентских. Он предупреждал, что будет нелегко, страну "будут щупать со всех сторон". "Все должно быть красиво и достойно. Нам нужен работоспособный парламент, а не крикуны", — заявил Лукашенко. А по итогам парламентской кампании, на декабрьской встрече в парламенте Сербии , отметил: "Поверьте, больше той демократии и свободы, в которой проходили выборы в Беларуси, мы не сделаем. Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше".

Между тем Белоруссии регулярно достается от западных наблюдателей, никак не соглашающихся признать выборы демократичными. Впрочем, Лукашенко уверен, что в стране уже выработался "иммунитет к критике". "Как только ваши конкуренты, а может, и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно", — поделился он как-то подходом к критике.

Во время нынешней президентской гонки оппонентам достаются от Лукашенко нелестные характеристики: "разгильдяи", "майданутые", "отмороженные", "пятая колонка", "шелудивый", "шайки и банды уголовников".

"В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана — тем более", — в очередной раз заверил президент 10 июня. "Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат", — подчеркнул он. И напомнил: "Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления — гвалт какой-то. У нас нет времени на это".

Например, как-то он отметил, что есть дела более важные, чем массовые уличные мероприятия: "выборы не выборы, главное — уборка (сельхозкультур. — Прим. ред.)". "Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне — пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок. Демократия демократией, но беспредела быть не должно", — говорил Лукашенко в июне на совещании с силовиками.

Еще в начале 2019 года на примере выборов на Украине Лукашенко дал белорусам совет, по какому принципу надо голосовать: "Если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен?"