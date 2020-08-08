https://ria.ru/20200808/1575519737.html
В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
Восемь человек, включая четырех детей от 10 до 14 лет, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:59
2020-08-08T09:59
иловлинский район
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519541_79:0:1075:560_1400x0_80_0_0_403549ae8da4bcadb2e36dba35dc3515.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575401507.html
иловлинский район
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519541_79:0:1075:560_1400x0_80_0_0_403549ae8da4bcadb2e36dba35dc3515.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519541_203:0:950:560_1400x0_80_0_0_75bd44bfa17fecb06759f99d2ae17061.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519541_297:0:857:560_1400x0_80_0_0_2ab3cbf6af3b52edd02f5f88d61e6f5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иловлинский район, волгоградская область