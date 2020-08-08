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В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
Восемь человек, включая четырех детей от 10 до 14 лет, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:59
иловлинский район
волгоградская область
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иловлинский район, волгоградская область

В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП

09:59 08.08.2020
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© Фото : ГУМВД России по Волгорадской областиДТП в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе "Каспий"
ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе Каспий
© Фото : ГУМВД России по Волгорадской области
ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе "Каспий"
ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Восемь человек, включая четырех детей от 10 до 14 лет, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в пятницу около 22:25 по местному времени (21:25 мск) на трассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе автомобиль Honda CR-V при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester.
"В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и шесть их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении полиции.
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Иловлинский районВолгоградская область
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