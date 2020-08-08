В Белоруссии почти треть избирателей проголосовали досрочно на выборах

МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии составила 32,24%, сообщил в субботу Центризбирком республики.
Согласно сообщению на сайте комиссии, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области – 30,11%, в Витебской – 30,86%, в Гомельской – 42,72%, в Гродненской – 30,02%, в Минской – 29,09%, в Могилевской – 37,88%.
Досрочное голосование на выборах президента началось 4 августа и продлится по 8 августа. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей. За три дня досрочного голосования явка, по уточненным данным ЦИК, составляла 22,48%.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
В 2015 году на выборах президента республики досрочно проголосовали 36,05% избирателей, что является наибольшим количеством за предыдущие президентские кампании – в 2001, 2006 и 2010 годах.