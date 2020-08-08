Московские врачи вылечили от коронавируса почти 189 тысяч человек

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854", - сообщила вице-мэр.

Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.