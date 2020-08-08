Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575519134.html
Московские врачи вылечили от коронавируса почти 189 тысяч человек
Ещё 1278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего врачи вылечили почти 189 тысяч человек, сообщила журналистам РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
https://ria.ru/20200807/1575492817.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_490:0:3221:2048_1400x0_80_0_0_b98e5c0c66b5382d3a6a06b02ae1c8c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_1617:444:3221:2048_1400x0_80_0_0_7548979c49b340711697b87acfb730cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 189 тысяч человек

09:32 08.08.2020
360
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ещё 1278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели в Москве, всего врачи вылечили почти 189 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854", - сообщила вице-мэр.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 15:02Распространение нового коронавируса
Названы противопоказания к вакцине от COVID-19
"Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации", - добавила заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
750000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Рекомендуем
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Итальянский профессор назвал ошибку Лукашенко перед выборами
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В "Талибане" рассказали, где берут оружие
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте
Девушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
В Белоруссии почти треть избирателей проголосовали досрочно на выборах
ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе Каспий
В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
Вид на Гонконг
Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
Удаленный режим работы
Названы сферы, где легче всего найти подработку
Врач в запотевших защитных очках
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
Минск
Белоруссия депортировала журналистов телеканала "Настоящее время"
Предвыборный плакат на улице Минска
В Белоруссии могут заблокировать платформу "Голос" по подсчету голосов
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
"Как мертвому припарки". Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус
В России провели более 30,3 миллиона тестов на коронавирус
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярева
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Я навластвовался". Крылатые выражения идущего на новый срок Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния