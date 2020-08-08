https://ria.ru/20200808/1575518940.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу
Локальные кратковременные дожди, высокое атмосферное давление и до 26 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:21
2020-08-08T09:21
михаил леус
москва
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e775f9323367827ce2c89c71e34cc42.jpg
https://ria.ru/20200803/1575293039.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e775f9323367827ce2c89c71e34cc42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва