Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575518940.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу
Локальные кратковременные дожди, высокое атмосферное давление и до 26 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:21
михаил леус
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e775f9323367827ce2c89c71e34cc42.jpg
https://ria.ru/20200803/1575293039.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2e775f9323367827ce2c89c71e34cc42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bcf2e84e561d24d141e026a0628d2e80.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572056996_0:434:1614:2048_1400x0_80_0_0_27f34037bf5a25f0f805d9d184c3f33a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, москва

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу

09:21 08.08.2020
785
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Молодые люди на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Локальные кратковременные дожди, высокое атмосферное давление и до 26 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 24-26, по области от 22 до 27 тепла.
Отдыхающие на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
3 августа, 11:24Туризм
В Приморье туристам рекомендуют эвакуироваться с побережья из-за циклона
"Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - добавили синоптик.
310010
Обсудить 0
Михаил ЛеусМосква
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Итальянский профессор назвал ошибку Лукашенко перед выборами
Удаленный режим работы
Названы сферы, где легче всего найти подработку
Суда поврежденные в результате взрыва в порту Бейрута
СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса почти 189 тысяч человек
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В "Талибане" рассказали, где берут оружие
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
"Как мертвому припарки". Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
Вид на Гонконг
Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
Девушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
В Белоруссии почти треть избирателей проголосовали досрочно на выборах
Каршеринг
Лебедь, пулемет и бульдог: что забывают в каршерингах
ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области на трассе Каспий
В Волгоградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Кружка пива
Названа безопасная доза пива в день
Минск
Белоруссия депортировала журналистов телеканала "Настоящее время"
Актер и шоумен Никита Джигурда
Джигурда назвал Крым "украинским"
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния