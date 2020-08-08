Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в субботу

"Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей", - сообщил Леус.

Синоптик добавил, что в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 24-26, по области от 22 до 27 тепла.