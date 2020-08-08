https://ria.ru/20200808/1575518847.html
Названы сферы, где легче всего найти подработку
Эксперты Института прогрессивного образования перечислили сферы труда и профессии, представителям которых легче всего найти подработку, сообщает RT. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:19
2020-08-08T09:21
институт прогрессивного образования
россия
общество
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https://ria.ru/20200604/1572488975.html
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_016708b95fc533e9d378b906abbd0cfe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт прогрессивного образования, россия, общество
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Эксперты Института прогрессивного образования
перечислили сферы труда и профессии, представителям которых легче всего найти подработку, сообщает RT
.
Быстрее всего найти дополнительную работу можно в области электронной торговли. Наиболее востребованы такие специалисты, как менеджер онлайн-магазина, онлайн-консультант, оператор колл-центра и т.д.
В целом, на рынке много вакансий для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования, отмечают эксперты. Быстро найти подработку могут копирайтеры, SMM-специалисты, контент-менеджеры, модераторы форумов или групп в социальных сетях, а также онлайн-репетиторы и менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов.
Много предложений есть для работников сферы услуг: работодатели ищут строителей, ремонтников, работников коммунальных служб и нянь. По-прежнему не хватает сотрудников в сфере логистики и дистрибуции: водителей, курьеров, грузчиков и кладовщиков.
Помимо этого, из-за повышенных санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений.