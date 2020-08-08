Итальянский профессор назвал ошибку Лукашенко перед выборами

"Меня не удивляет реакция населения Белоруссии на исключение оппозиционных кандидатов, потому что, мне кажется, в этом даже не было необходимости – эту проблему Лукашенко в каком-то смысле создал себе сам. На мой взгляд, это большая ошибка – он привлек внимание к выборам, на которых Запад поставил крест, занимаясь проблемами коронавируса. Сейчас все крупные международные игроки зализывают раны", - говорит эксперт.