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Итальянский профессор назвал ошибку Лукашенко перед выборами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привлек излишнее внимание к выборам в стране после того, как вызвал массовые протестные выступления, что стало его... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:13
александр лукашенко
белоруссия
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Мне на Лукашенко фиолетово. Удивляет ссылка на итальянского профессора, в чьей стране политический бардак вечен.......
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белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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александр лукашенко, белоруссия

Итальянский профессор назвал ошибку Лукашенко перед выборами

09:10 08.08.2020 (обновлено: 09:13 08.08.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привлек излишнее внимание к выборам в стране после того, как вызвал массовые протестные выступления, что стало его ошибкой, считает профессор международных отношений римского университета Luiss и университета Урбино Игорь Пелличчари (Igor Pellicciari).
"Когда я думаю о Лукашенко, я вспоминаю 10 сентября 2001 года – из международных журналов казалось, что Лукашенко вот-вот уйдет. Говорили про "последние дни Лукашенко", о чем рассказывал западный и американский мейнстрим. Потом наступило 11 сентября, и Лукашенко сошел с радаров западной демократизации", - сказал РИА Новости специалист по России и странам постсоветсткого пространства.
По мнению Пелличчари, лидеры, которые долгое время находятся у власти, "теряют связь, если не с реальностью, то с политикой".
"Меня не удивляет реакция населения Белоруссии на исключение оппозиционных кандидатов, потому что, мне кажется, в этом даже не было необходимости – эту проблему Лукашенко в каком-то смысле создал себе сам. На мой взгляд, это большая ошибка – он привлек внимание к выборам, на которых Запад поставил крест, занимаясь проблемами коронавируса. Сейчас все крупные международные игроки зализывают раны", - говорит эксперт.
Пелличчари считает, что применение силы и жесткая позиция властей привела к консолидации оппозиции и массовым протестам, которые еще и пробудила эпидемия COVID.
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"Я думаю, что Лукашенко потерял ощущение общества или испугался атмосферы эпидемии, поэтому он не захотел рисковать и решил обойтись без других кандидатов. Но проблема для него, мне кажется, сейчас не выборы или пребывание у власти, а преемственность. Кто будет после него?" - отметил преподаватель.
"Когда народ испуган – это легче, чем когда народ злой. А народ после коронавируса проснулся злой. Уснул испуганным, но проснулся злым", - сказал эксперт, перейдя на русский язык.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. На этот пост претендуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко, который руководит страной бессменно 26 лет, баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.
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Обсудить 2
Александр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Мне на Лукашенко фиолетово. Удивляет ссылка на итальянского профессора, в чьей стране политический бардак вечен.......
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