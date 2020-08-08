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В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией
Власти Хабаровского края назвали "аппаратной диверсией" публикацию постановления об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T14:07
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
москва
хабаровский край
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Подпевалы Фургала окопались в администрации. Пока их не выкорчевать, будут "палки в колеса ставить" Дегтяреву.
232
Конечно, в такое время пытаться протащить такое - иначе как аппаратной диверсией не назовёшь!
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москва
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, москва, хабаровский край

В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией

09:01 08.08.2020 (обновлено: 14:07 08.08.2020)
23603
© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Город Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Власти Хабаровского края назвали "аппаратной диверсией" публикацию постановления об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса.

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Проект постановления, в соответствии с которым расходы на поездки чиновников должны возмещаться по тарифам бизнес-класса, появился на региональном портале правовой информации накануне. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев позже опроверг эту информацию, призвав не верить фейкам. Он подчеркнул, что 5 августа подписал другое постановление — о том, что чиновники должны летать эконом-классом.
Кроме того, Дегтярев опубликовал в Instagram видео, в котором заявил, что хабаровские чиновники чаще должны ездить в Москву, чтобы отстаивать интересы региона, и предложил жителям края высказаться о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр", чтобы ему компенсировали перелеты бизнес-классом. Предшественник Дегтярева Сергей Фургал ранее запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.
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175631041343
Обсудить 30
Сергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревМоскваХабаровский край
Популярные комментарии
Подпевалы Фургала окопались в администрации. Пока их не выкорчевать, будут "палки в колеса ставить" Дегтяреву.
8 августа, 09:09
валера удовиченко
123030699
Конечно, в такое время пытаться протащить такое - иначе как аппаратной диверсией не назовёшь!
8 августа, 09:04
Руслан Тлеуж
561930011
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