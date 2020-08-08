В Хабаровске назвали проект о полетах бизнес-классом диверсией

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Власти Хабаровского края назвали "аппаратной диверсией" публикацию постановления об оплате командировок чиновников по тарифам бизнес-класса.
"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Проект постановления, в соответствии с которым расходы на поездки чиновников должны возмещаться по тарифам бизнес-класса, появился на региональном портале правовой информации накануне. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев позже опроверг эту информацию, призвав не верить фейкам. Он подчеркнул, что 5 августа подписал другое постановление — о том, что чиновники должны летать эконом-классом.
Кроме того, Дегтярев опубликовал в Instagram видео, в котором заявил, что хабаровские чиновники чаще должны ездить в Москву, чтобы отстаивать интересы региона, и предложил жителям края высказаться о том, "сколько миллиардов рублей должен привлечь министр", чтобы ему компенсировали перелеты бизнес-классом. Предшественник Дегтярева Сергей Фургал ранее запретил чиновникам летать в командировки бизнес-классом.
Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, после того как президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. В начале июля Фургала арестовали по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и заказным убийствам. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО Лефортово, вину он не признает.