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В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:35
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
хабаровский край
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

08:40 08.08.2020 (обновлено: 09:35 08.08.2020)
30127
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкАкция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярева
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярева
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярева. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 авг - РИА Новости. Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.
"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих. Сказывается усталость, горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать", — сообщили РИА Новости в городской мэрии.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
30 июля, 08:00
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля, когда на улицу вышли 12 тысяч человек. Восемнадцатого июля на митинг собрались 10 тысяч, 25 июля — до 8 тысяч, 1 августа — около 3,5 тысячи, 2 августа — около 120, 4 августа — примерно 90 человек, 5 августа — 80, а 6 августа — до 70 человек.
Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу в Хабаровске хорошая погода. Митингующие прошли привычным маршрутом по проезжей части центральной улицы города. Они несли плакаты, флаги России, Хабаровского края и СССР и воздушные шары цветов флага региона.
Движение автомобилей по ходу движения колонны было затруднено. Полицейские через громкоговоритель служебной машины предупредили участников, что митинг является несанкционированным, и попросили освободить проезжую часть, но колонна продолжила движение.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
23 июля, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Акции в Хабаровске проходят, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса. Они начались после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Хабаровск я с тобой ♥️♥️♥️
8 августа, 08:51
Влад Тёплыйстан
2305001117
пора бы уже угомониться
8 августа, 08:44
sergeyleshchov
1350007197
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