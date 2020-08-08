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Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
Правительство Гонконга считает санкции США против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными, говорится в заявлении на РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T09:08
кэрри лэм
протесты в гонконге
министерство финансов сша
гонконг
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кэрри лэм, протесты в гонконге, министерство финансов сша, гонконг, китай, сша, в мире

Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными

08:22 08.08.2020 (обновлено: 09:08 08.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Правительство Гонконга считает санкции США против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга подлыми и бесстыдными, говорится в заявлении на сайте правительства.
"Правительство специального административного района Гонконг 8 августа резко раскритиковало так называемые "санкции" правительства Соединенных Штатов в отношении 11 официальных лиц Центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые", - говорится в документе.
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Подчеркивается, что "последние меры правительства США представляют собой грубое и варварское вмешательство во внутренние дела Китая с использованием Гонконга в качестве пешки в уловках Вашингтона по созданию проблем в американо-китайских отношениях в корыстных интересах ряда американских чиновников".
Вместе с тем отмечается, что конгресс США и Белый дом, воспользовавшись начавшимися в июне прошлого года антиправительственными протестами в Гонконге, приняли ряд законов и издали указ, направленный против специального административного района под предлогом соблюдения прав человека, демократии и автономии.
"Многим людям, как местным, так и во всем мире, должно быть очевидно и их должно возмущать, что действия США демонстрируют двойные стандарты и лицемерие, не говоря уже о грубых нарушениях международных законов и основных норм международных отношений", - указано в заявлении.
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Правительство Гонконга готово поддержать Пекин в случае принятия ответных мер на санкции США против китайских чиновников, говорится в заявлении.
"Гонконг является неотъемлемой частью Китая. Соблюдение и осуществление принципа "Одна страна, две системы" отвечает интересам жителей Гонконга и представляет собой общие стремления всего китайского народа", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что правительство Гонконга "полностью поддержит центральное правительство КНР в принятии контрмер".
"Утверждения правительства США о том, что введение так называемых "санкций" стало ответом на вступление в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, является слабым оправданием", - указано в документе.
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Вместе с тем правительство Гонконга резко осудило США за преднамеренное обнародование личной информации правительственных чиновников.
"Этот вызывающий сожаления шаг - не что иное, как санкционированный государством доксинг (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия или со злым умыслом – ред.), который является серьезным нарушением конфиденциальности и личной безопасности. Мы оставляем за собой право предпринять любые необходимые правовые действия", - отмечается в документе.
Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.
США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга", говорится в пресс-релизе ведомства. В частности, в документе упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.
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Кэрри ЛэмПротесты в ГонконгеМинистерство финансов СШАГонконгКитайСШАВ мире
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