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"Как мертвому припарки". Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:18
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Какое облегчение состояния? Много людей уже переболело и почти даже не заметило этот ковид.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

"Как мертвому припарки". Гинцбург оценил советы больным коронавирусом

08:18 08.08.2020
37206
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее в СМИ появились сообщения, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который, в частности, содержится в винах, арахисе, фисташках, какао.
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"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки", - сказал Гинцбург.
По его словам, речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.
Он пояснил, что вакцина работает профилактически, а антитела - терапевтически, то есть когда человек уже заболел.
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"То есть (если - ред.) человек заболел, вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус", - пояснил Гинцбург, добавив, что сегодня их вводят только внутривенно, под капельницей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Какое облегчение состояния? Много людей уже переболело и почти даже не заметило этот ковид.
8 августа, 10:01
НВНиколай Васильевич
3000011
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