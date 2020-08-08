https://ria.ru/20200808/1575517919.html
"Как мертвому припарки". Гинцбург оценил советы больным коронавирусом
Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:18
2020-08-08T08:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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Николай Васильевич
Какое облегчение состояния? Много людей уже переболело и почти даже не заметило этот ковид.
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Облегчить состояние больного коронавирусом в настоящее время могут только антитела, вводят их только внутривенно, остальное - как мертвому припарки, рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Ранее в СМИ появились сообщения, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который, в частности, содержится в винах, арахисе, фисташках, какао.
"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки", - сказал Гинцбург.
По его словам, речь идет об антителах в концентрированном виде - плазмы или препарата - моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.
Он пояснил, что вакцина работает профилактически, а антитела - терапевтически, то есть когда человек уже заболел.
"То есть (если - ред.) человек заболел, вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус", - пояснил Гинцбург, добавив, что сегодня их вводят только внутривенно, под капельницей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф