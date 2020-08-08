В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат Депутат бундестага от партии "Союз 90 / Зеленые", бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин назвал письмо американских сенаторов с угрозами ввести санкции против немецкого порта из-за " Северного потока — 2 " "объявлением экономической войны". Об этом он заявил агентству dpa

В письме оператору порта в городе Засниц три сенатора требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". В противном случае порту грозят санкции, которые приведут к его "финансовому разрушению".

"Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского Союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа", — заявил Триттин. По его словам, компании, участвующие в проекте, нуждаются в защите от "вашингтонских методов Дикого Запада".

Депутат призвал Германию и ЕС дать США решительный ответ — по его словам, это могли бы быть меры против американского сланцевого газа.

Он напомнил, что Засниц находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель , и задался вопросом, как она сможет объяснить сотрудникам порта свое "продолжающееся бездействие".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Берлин и Вена поддерживают проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. За строительство выступает также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков.

Против "Северного потока — 2" возражают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие его политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.