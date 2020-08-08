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В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны
Депутат бундестага от партии "Союз 90 / Зеленые", бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин назвал письмо американских сенаторов с угрозами ввести... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T08:52
северный поток — 2
газпром
бундестаг германии
ангела меркель
германия
сша
в мире
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Финансовая война США против всего мира, началась не вчера и не позавчера. Она идёт уже не первое десятилетие. Вот только своего апогея она достигла только сейчас, когда США вовсю ощутили угрозу своей исключительности. Когда пошатнулось основное право США диктовать всему миру свои условия. Вот и начали США свою "атаку обречённых". Вот только не учли американцы, что мир изменился, как политически, так и экономически и не хочет теперь Европа слепо следовать указаниям из Вашингтона и убивать свою экономику ради процветания Америки.
63
Молодцы, что выкидывают их со своей территории.
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24
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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северный поток — 2, газпром, бундестаг германии, ангела меркель, германия, сша, в мире

В бундестаге назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

07:52 08.08.2020 (обновлено: 08:52 08.08.2020)
13814
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Союз 90 / Зеленые", бывший министр охраны окружающей среды Юрген Триттин назвал письмо американских сенаторов с угрозами ввести санкции против немецкого порта из-за "Северного потока — 2" "объявлением экономической войны". Об этом он заявил агентству dpa.
В письме оператору порта в городе Засниц три сенатора требуют прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". В противном случае порту грозят санкции, которые приведут к его "финансовому разрушению".
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Вчера, 12:34
В Германии назвали угрозы США из-за "Северного потока — 2" дерзостью
"Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского Союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа", — заявил Триттин. По его словам, компании, участвующие в проекте, нуждаются в защите от "вашингтонских методов Дикого Запада".
Депутат призвал Германию и ЕС дать США решительный ответ — по его словам, это могли бы быть меры против американского сланцевого газа.
Он напомнил, что Засниц находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель, и задался вопросом, как она сможет объяснить сотрудникам порта свое "продолжающееся бездействие".

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Берлин и Вена поддерживают проект, поскольку заинтересованы в надежных поставках топлива. За строительство выступает также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков.
Против "Северного потока — 2" возражают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие его политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.
В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы. В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
407253153
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Северный поток — 2ГазпромБундестаг ГерманииАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Финансовая война США против всего мира, началась не вчера и не позавчера. Она идёт уже не первое десятилетие. Вот только своего апогея она достигла только сейчас, когда США вовсю ощутили угрозу своей исключительности. Когда пошатнулось основное право США диктовать всему миру свои условия. Вот и начали США свою "атаку обречённых". Вот только не учли американцы, что мир изменился, как политически, так и экономически и не хочет теперь Европа слепо следовать указаниям из Вашингтона и убивать свою экономику ради процветания Америки.
8 августа, 08:30
Jonns Carter
5920011
Молодцы, что выкидывают их со своей территории.
8 августа, 08:01
ТКТимур Клапша
4702012
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