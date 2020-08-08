Лебедь, пулемет и бульдог: что забывают в каршерингах

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Каршеринг стал уже привычной опцией в больших городах, где людям хочется куда-то добраться чуть дешевле, чем на такси, или что-то перевезти; зачастую в арендованных автомобилях забывают телефоны, зонты, перчатки. Но иногда водители забывают вещи и покрупнее, и посерьезнее, рассказали РИА Новости в нескольких сервисах.

"В автомобилях сервиса BelkaCar нет скрытых камер. В "белках" за время работы сервиса помимо бесконечных телефонов, зонтов и перчаток забывали много чего необычного, например - музейный пулемет РПК-74, живого лебедя, 4 килограмма черной икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания – Россия", - рассказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова.

Сервис YouDrive также не оснащает свои автомобили скрытыми камерами, однако необычные находки также встречаются. "Однажды забыли бульдога в багажнике. Он мирно спал. И проснулся уже во время аренды следующего пользователя", - рассказали в пресс-службе компании.

По словам издателя проекта "Трушеринг" Юрия Николаева, зачастую пользователи каршеринга не только оставляют личные вещи, но и ломают или забирают части машин с собой.

"Вандализм, воровство и небрежное отношение — обычная, к сожалению, практика во всех общественных местах, где люди не чувствуют ответственности за свои действия. Если общее — значит ничье, если ничье — все можно. Воруют все, что не посажено на цепь под напряжением: незамерзайку, щетки, коврики, дворники, провода для зарядки, эмблемы и так далее", - отметил он.