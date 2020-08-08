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Лебедь, пулемет и бульдог: что забывают в каршерингах
Каршеринг стал уже привычной опцией в больших городах, где людям хочется куда-то добраться чуть дешевле, чем на такси, или что-то перевезти; зачастую в... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T07:50
россия
авто
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, общество

Лебедь, пулемет и бульдог: что забывают в каршерингах

07:49 08.08.2020 (обновлено: 07:50 08.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевКаршеринг
Каршеринг
© РИА Новости / Алексей Майшев
Каршеринг. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Каршеринг стал уже привычной опцией в больших городах, где людям хочется куда-то добраться чуть дешевле, чем на такси, или что-то перевезти; зачастую в арендованных автомобилях забывают телефоны, зонты, перчатки. Но иногда водители забывают вещи и покрупнее, и посерьезнее, рассказали РИА Новости в нескольких сервисах.
"В автомобилях сервиса BelkaCar нет скрытых камер. В "белках" за время работы сервиса помимо бесконечных телефонов, зонтов и перчаток забывали много чего необычного, например - музейный пулемет РПК-74, живого лебедя, 4 килограмма черной икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания – Россия", - рассказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова.
Сервис YouDrive также не оснащает свои автомобили скрытыми камерами, однако необычные находки также встречаются. "Однажды забыли бульдога в багажнике. Он мирно спал. И проснулся уже во время аренды следующего пользователя", - рассказали в пресс-службе компании.
Сотрудник полиции
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По словам издателя проекта "Трушеринг" Юрия Николаева, зачастую пользователи каршеринга не только оставляют личные вещи, но и ломают или забирают части машин с собой.
"Вандализм, воровство и небрежное отношение — обычная, к сожалению, практика во всех общественных местах, где люди не чувствуют ответственности за свои действия. Если общее — значит ничье, если ничье — все можно. Воруют все, что не посажено на цепь под напряжением: незамерзайку, щетки, коврики, дворники, провода для зарядки, эмблемы и так далее", - отметил он.
"Существует практика подмены частей интерьера автомобилей: рулевое колесо, сиденья, кнопки, подголовники. В последние год-два случаев воровства и открытого вандализма становится меньше — растет количество установленных в городе и в салонах автомобилей видеорегистраторов, а пользователи фиксируют поломки и недостающие части интерьера в приложении, что влечет за собой штраф предыдущего арендатора", - добавил эксперт.
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